Ново повишение на нивото на река Дунав е отчетено през последните 24 часа в целия български участък. Това съобщиха от Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав".

При водомерен пост Русе е отчетена най-голямата разлика за последното денонощие, като повишението е със седем сантиметра.

При Свищов повишението е с шест сантиметра, при Оряхово, Никопол и Лом - с четири сантиметра, а при Ново село, Видин и Силистра - с два сантиметра.

По информация на дирекция "Речен надзор" в Русе към Изпълнителна агенция "Морска администрация" през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път.

Хидроложката обстановка остава усложнена. В сила са всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.

Край Русе нивото на реката днес е минус 120 см спрямо условната кота нула.

Прогнозата за идните два дни е то да се повиши с още пет сантиметра.

Дир.бг