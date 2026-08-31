40-годишен водач на мотоциклет от Суворово е загинал при пътнотранспортно произшествие, съобщават от пресцентъра на ОД на МВР-Шумен. Инцидентът е станал на 28 август в петък, малко след 19:30 часа на пътя в посока към Каспичан от паркинг на Мадарския конник.
Насочени са екипи на полиция, пожарна и спешна помощ. След пристигане на място е установено, че водачът на мотоциклет БМВ с варненска регистрация се движил в посока към кв. Калугерица. На ляв завой излязъл вдясно от пътя и се блъснал в дърво. След удара водачът е починал на място. Образувано е досъдебно производство.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Съболезнования към близките на човека и дано Бог да прости греховете му.
Тъжна работа е това с моторите, поне една камера слагайте на тия ракети.
Може да не е излетял сам, но понякога и това се случва дори и на опитен водач.
В нашият град има доста гонки и най-вероятно и извън него.
Има много затъмнени предни стъкла, има много преработени генерации, като цяло от всичко по много.
Анонимен
Гонитбата с вятъра винаги е в полза на вятъра и тръпката от това състезание често е мимолетна!...Жалко за поредният изгубен живот.
Анонимен
Бог да го прости. Това са мощни машини и често се губи контрол както в случая. Внимавайте младежи. Животът е хубав.