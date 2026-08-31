40-годишен водач на мотоциклет от Суворово е загинал при пътнотранспортно произшествие, съобщават от пресцентъра на ОД на МВР-Шумен. Инцидентът е станал на 28 август в петък, малко след 19:30 часа на пътя в посока към Каспичан от паркинг на Мадарския конник.

Насочени са екипи на полиция, пожарна и спешна помощ. След пристигане на място е установено, че водачът на мотоциклет БМВ с варненска регистрация се движил в посока към кв. Калугерица. На ляв завой излязъл вдясно от пътя и се блъснал в дърво. След удара водачът е починал на място. Образувано е досъдебно производство.

ШУМ.БГ