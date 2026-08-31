Пещера Бисерна ще бъде отворена за посещение от 2 септември, съобщиха от ПП „Шуменско плато“.

От там напомнят, че влизането става само след предварително записване на тел.054/ 800 765 в делнични дни.

Работното време за посещение на пещерата е от сряда до неделя включително, както и в празничните дни. Не се приемат туристи в понеделник и вторник.

В делничните дни часовете на влизане са 10 ч., 11.30 ч. и 13 ч. , а в празничните и почивните дни групи ще се приемат съответно от 10 ч., 11.30 ч., 13 ч. и 15 ч.

Препоръчва се посетителите да имат топла дреха и да бъдат със затворени обувки.

Пещерата е със статут на обект за научни изследвания и местообитание на прилепни колонии, заради което отваря за туристи два пъти годишно – през пролетните и есенните месеци.

Природният феномен е част от 100-те Национални туристически обекта на България и е под номер 94. Туристите могат да се отбележат, че са посетили пещерата като сканират уникалния QR код или като получат печат.

До пещера „Бисерна“ се стига пеша. Превозните средства се паркират до вилата на Община Шумен, след което туристите се насочват с указателни табели. Съществува и пешеходен маршрут от парк „Кьошковете“ по жълто-бяла маркировка и указателни стрелки.

ШУМ.БГ