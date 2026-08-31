30-годишен мъж от Шумен е задържан за притежание на наркотични вещества, информират от шуменската полиция.

Криминалисти от областната дирекция в Шумен извършили проверка по получен оперативен сигнал в жилище, обитавано от него на 28 август малко след 07:30 часа.

Намерени са две растения от вида на конопа в различен стадий на растеж, саморъчно свита цигара със суха листна тревна маса и около 2 г суха зелена маса, които по данни на 30-годишния са марихуана.

Задържан е за срок до 24 часа в полицейското управление в града. За извършено престъпление по чл. 354 В ал. 1 от НК е образувано досъдебно производство.

ШУМ.БГ