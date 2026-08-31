От днес в Гърция започва да действа намаление на цените на 1660 потребителски стоки като част от правителствената инициатива за ограничаване на разходите на домакинствата, съобщават гръцките медии.

При отделни продукти отстъпките ще достигат 30%, докато средното намаление е между 5 и 7%. По-ниските цени ще се запазят за период от два до четири месеца.

В инициативата участват повече от 90 доставчици, 12 големи хранителни вериги и три вериги за детски стоки и училищни пособия. Обхванати са хранителни продукти, стоки от първа необходимост, учебни пособия и други стоки за ежедневна употреба.

За да могат по-лесно да разпознават включените в програмата продукти, потребителите ще виждат специално обозначение върху тях. Информация за цените и намаленията ще бъде достъпна и чрез дигиталното приложение PosoKanei, чието име означава "Колко струва".

Гръцкото правителство представя инициативата като мярка за облекчаване на натиска върху семейните бюджети в период, когато разходите за основни стоки остават високи. Особено внимание се обръща на разходите около началото на учебната година, когато семействата трябва да отделят допълнителни средства за подготовката на децата.

Премиерът Кириакос Мицотакис определи мярката като "осезаемо облекчение" за домакинствата. Той обаче призна, че тя не може да реши изцяло проблема с натиска върху семейните бюджети, пише БТА.

Учебната година в Гърция започва на 11 септември, а подготовката за нея е сред значимите допълнителни разходи за домакинствата. По оценки, цитирани от гръцките медии, подготовката на един ученик може да струва около 100-120 евро, което увеличава финансовото натоварване върху семействата в началото на есента.

Мярката идва на фона на продължаващите усилия на гръцките власти да ограничат поскъпването на потребителската кошница и да стимулират търговците и производителите да предлагат по-конкурентни цени. За разлика от еднократна помощ за домакинствата, настоящата схема разчита на доброволно включване на компании и на ясно обозначаване на продуктите с намалени цени, така че потребителите да могат да ги сравняват по-лесно.

Дир.бг