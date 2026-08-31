Министерството на образованието и науката (МОН) може да финансира реконструкция на компрометирания корпус А на детска градина „Братя Грим“ в Шумен. Но това ще е вместо изграждането на нов корпус на градината.

Строеж на такъв бе заложен в одобрен проект по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2024 – 2027 г.

От МОН заявяват, че ще подкрепят реконструкция на стария корпус, като сумата остане същата – 510 269 евро, както е по проекта. Остава и изискването за разкриване на нови 43 места в ДГ „Братя Грим“.

Това става ясно от кореспонденция между Община Шумен и МОН.

За да одобри прехвърлянето на средства, МОН иска от Община Шумен нов проект за ремонта на корпус А с всички необходими технически параметри.

За да изпълни изискванията на министерството, Община Шумен обяви провеждане на пазарни консултации с предмет: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за укрепване, възстановяване и въвеждане в експлоатационна годност на Корпус „А“ на ДГ „Братя Грим“, гр. Шумен“.

Консултациите целят проучване на пазара и определяне на прогнозната стойност за евентуално обявяване на поръчка за реконструкция на корпус А.

В документите към поканата за пазарни консултации е публикуван доклад от обследването на сградата от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП).

Според доклада първопричина за компрометираното състояние на корпус А е постоянно оводняване на основите, причинено от амортизирана ВиК мрежа (течове в сутерена) и нефункциониращо покривно/външно отводняване.

„Влагата води до неравномерно слягане на фундамента, което генерира незатихващи пукнатини по стените и фасадите, корозия по армировката, пропадане на тераси/тротоари, влага, мухъл и предаварийно състояние на външните съоръжения (английски дворове, подпорна стена, стрехи).“

Експертите са категорични, че козметични ремонти няма да решат проблема. Необходимо е първо да бъдат подменени ВиК инсталациите, да се изгради дренаж и ново отводняване, както и да се укрепят основите. Едва след стабилизирането на конструкцията може да се пристъпи към цялостно архитектурно и фасадно възстановяване.

ШУМ.БГ