Природният газ в България ще поскъпне с 5,5% през септември, след като Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена от 41,60 евро за мегаватчас. В сумата не са включени таксите за достъп и пренос, акцизът и ДДС. Така, на практика енергийният регулатор прие без корекции офертата, предложена от "Булгаргаз".

На тази цена доставчикът ще продава газа на крайните снабдители и на топлофикациите и други лицензирани компании, които произвеждат и пренасят топлинна енергия. Утвърдената за август цена беше 39,43 евро за MWh.

Въпреки увеличението българският газ остава значително по-евтин от този на европейските пазари. В края на август септемврийските договори се търгуват за около 66,98-68,92 евро за MWh, което означава разлика от близо 25-27 евро в полза на българските потребители.

Основна роля за по-ниската цена има азерският газ, който участва в доставките по дългосрочния договор между България и Азербайджан. В микса за септември са включени и количества втечнен природен газ (LNG), закупени от търговци след проведени търгове, посочват от КЕВР.

В утвърдената от регулатора цена са включени разходите за самия природен газ на входа на газопреносната мрежа, компонентът за обществената доставка, както и разходите на "Булгаргаз" за съхраняване на необходимите количества в подземното газохранилище "Чирен".

Перспективите пред европейския газов пазар остават несигурни. Цените се задържат високи заради опасенията, че газохранилищата в Европа няма да бъдат запълнени достатъчно преди отоплителния сезон. Допълнителен риск са възможни нарушения на доставките на втечнен газ заради геополитическото напрежение в Близкия изток.

По данни, цитирани от КЕВР, европейските газохранилища в момента са запълнени едва на около 62-63%, което е сред най-ниските равнища за този период през последните години. Това означава, че Европа ще трябва да продължи активно да купува газ през есента, за да натрупа достатъчни запаси за зимата. Ако търсенето се увеличи или доставките бъдат нарушени, натискът върху цените може да се засили.

За България по-голямото участие на азербайджанския газ в доставките е важен фактор за ограничаване на влиянието на международните цени. Разликата между регулираната цена у нас и европейските борсови котировки обаче показва колко силно се различават условията за доставка на отделните пазари.

Дир.бг