Световната рекордьорка в скока на височина Ярослава Магучих беше победена във второ поредно състезание.

След като на Диамантената лига в Цюрих тя остана едва четвърта със 196 сантиметра, сега не успя да спечели и на турнира в Хайлброн (Германия).

Там украинката успя да скочи 200 сантиметра, но това се оказа недостатъчно, защото победата отиде за австралийката Елинор Патерсън, която постигна 202 сантиметра. Третото място отиде за ямайката Дистин Ламара със 198 см.

Магучих, която през този месец спечели третата си европейска титла на първенството в Бирмингам, е с най-добър резултат за сезона 203 сантиметра, постигнат в родината й Украйна на 17 януари.

Това е и най-добрият й резултат след постигнатият световен рекорд от 210 сантиметра през януари 2024 година, с който подобри легендарното постижение на Стефка Костадинова от 209 см.

Дир.бг