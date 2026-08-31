Мъж на 82 години е починал след като е бил ухапан от кучето си в Стара Загора, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Сигнал за инцидента е получен в съботния ден малко след 15:00 часа от мъж на 53 години.

По първоначална информация в ограден двор към частна вила четиригодишно домашно куче порода "Каракачанска" е умъртвило собственика си чрез ухапване.

Местопроизшествието е посетено от полицейски екип. Установено е, че кучето е без паспорт и чип.

По случая е образувано досъдебно производство, а работата продължава.

По-рано през месец август полицаи умъртвиха питбул, нападнал два пъти собственичката си в Раднево, припомня БТА.

Дир.бг