25-годишен украински гражданин е задържаният за убийството на жена в столичния квартал "Бъкстон", предава NOVA, като се позовава на информация от СДВР.

Сигнал за престъплението беше подаден тази сутрин в 7 часа, като до момента беше известно само, че арестуваният мъж е чужденец и че е рускоговорящ.

Според информацията на телевизията рано сутринта украинецът започнал да крещи пред жилищен блок.

По думите на съседи е бил в неадекватно състояние. Именно те подали сигнал в полицията.

На място пристигнали служители на МВР, които се качили заедно с мъжа в жилището, за да го усмирят. Там било открито тялото на жена - отново с чуждестранен произход.

До момента не е известна самоличността на жената.

Според информация на Bulgaria ON AIR задържаният мъж също потрошил поне две коли в квартала още в ранните часове на деня.

Пред БНТ съседка разказа, че се разминала с мъжа, който си говорел сам. По думите ѝ и той, и намерената мъртва жена употребявали наркотици.

Изясняват се обстоятелствата около смъртта ѝ като основната версия е убийство по битови мотиви.

Разследването по случая продължава.

Дир.бг