Едно първо и две втори места спечелиха преподаватели от шуменски училища от XXII международна учителска спартакиада, която се проведе в к.к. „Албена“.

В комплексното класиране шуменските учители заеха 9 място от 30 отбора, съобщи Деян Златанов, преподавател в ПГМЕТТ "Христо Ботев".

Учителите - спортисти от Шумен станаха първи в турнира на петанк и завоюваха купите за второ място в състезанията по тенис на маса и 3х3 баскетбол. Те участваха и в надпреварите по мини футбол и дартс, където останаха извън призовата тройка.

В учителската спартакиада бяха проведени състезания по 12 вида спорт: мини футбол, плажен волейбол, тенис на маса, шахмат, бридж, плуване, 3х3 баскетбол, дартс, петанк, спортна табла, теглене на въже и щафета „Бързи заедно”.

На церемонията по награждаването присъстваха председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева, вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов, кметът на община Варна Благомир Коцев и президентът на Българска работническа федерация „Спорт и здраве“ Десислава Ягодин.

ШУМ.БГ