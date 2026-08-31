Поредна катастрофа, при която тежкотоварен камион "Мерцедес" скъса мантинелите, е станала на магистрала "Тракия", съобщиха очевидци във Фейсбук групата "Магистрала "Тракия".

Инцидентът е станал малко след 16 часа в района на 150-ия километър в посока София.

Според първоначалната информация шофьорът е изгубил контрол и тирът е връхлетял върху разделителните предпазни съоръжения.

Ремаркето му се е завъртяло и е блокирало движението в две от лентите.

Към момента няма данни за пострадали, както и за причините за катастрофата.

На място са изпратени екипи на полицията. Извършва се оглед. Екипи на ОДМВР-Пловдив подпомагат трафика, тъй като вече се е образувала около 4-километрова колона от автомобили.

От полицията призовават водачите да преминават с повишено внимание и да се съобразяват с указанията на полицейските служители.

Снимка: Скрийншот/Facebook/"Магистрала Тракия"

Това е поредният инцидент, при който тежкотоварен камион къса мантинелите по някоя от магистралите в страната.

Дир.бг