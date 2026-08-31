Спасителни екипи в Непал продължават операцията по издирването на стотици работници, за които се предполага, че са блокирани в тунели на водноелектрически централи след тежките наводнения и свлачища в страната. По данни на властите 933 работници от водноелектрически проекти се водят в неизвестност, предаде Ройтерс.

Операцията е съсредоточена основно в районите Расува и Нувакот, където са засегнати 11 водноелектрически проекта. Огромни количества кал, скали и отломки са затрупали входовете на тунелите, което сериозно затруднява достъпа на спасителите.

Тунелите са част от водноелектрически съоръжения, които са особено важни за Непал. Страната активно развива хидроенергетиката си, а много от централите са изградени в труднодостъпните планински райони и разчитат на дълги тунели за отвеждане на водата.

Непалската армия използва багери, сондажна техника, мощни прожектори и контролирани взривове, за да разчиства блокираните проходи. Спасителите са успели да достигнат до части от някои тунели, като при операцията са открити и тела. В спасителните дейности участват и специалисти от Индия и Китай.

По последните данни 919 души са загинали в Непал и Тибет - 903 в Непал и 16 в китайския окръг Гиронг. Други 4793 души са в неизвестност, като 4247 от тях са в Непал, а 546 - в Тибет. Сред изчезналите има и стотици чуждестранни граждани.

Спасителните операции са допълнително усложнени от опасността от нови наводнения и свлачища. Вследствие на срутването на ледник и последвалия порой са се образували две преградни езера. Едното вече е започнало да прелива, което създава риск от нов внезапен прилив към районите надолу по течението.

Експерти предупреждават, че подобна вълна може да достигне до водноелектрическите централи и затрупаните тунели и да застраши както спасителите, така и евентуалните оцелели вътре.

Заради покачването на водите спасителните работи на няколко пъти бяха прекъсвани.

Междувременно българското Външно министерство съобщи, че сънародничката ни, която беше в неизвестност в Тибет след наводнението, вече не се издирва. Жената е в добро състояние. Тя е извадена от списъка с лица, които се търсят. Другата българка - Сузана Алексиева, която се спаси по чудо на граничен пункт на китайско-непалската граница, вече е с издаден временен документ за пътуване.

Бедствието започна на 26 август след срутване на ледник в района на границата между Непал и Тибет. Огромна маса от лед, скали, кал и вода се спусна по долините, разрушавайки населени места, мостове, пътища и енергийна инфраструктура.

Дир.бг