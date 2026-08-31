Реал Мадрид финализира привличането на Серхио Мартинес от Расинг Сантандер за 3 милиона евро, задействайки клаузата за освобождаване на футболиста.

19-годишният дефанзивен полузащитник на този етап ще се присъедини към втория тим на мадридчани, информира испанският вестник Marca, като добавя, че Мартинес ще има и възможност да тренира с първия отбор.

Договорът на Серхио Мартинес ще бъде до 2030 година. Той пристига на Бернабеу след дебюта си в Ла Лига, отбелязвайки един гол след промоцията на Сантандер в испанския футболен елит.

От Расинг Сантандер потвърдиха трансфера в официално изявление: "Расинг и Реал Мадрид постигнаха споразумение относно Серхио Мартинес. Мадридският клуб се задължава да изплати наведнъж пълната сума, определена като клауза за освобождаване в договора, която обвързва Расинг с играча. Пожелаваме на Серхио всички успехи, които заслужава. Изключително сме горди с неговото развитие и с начина, по който защитаваше герба на клуба."

Планът на Реал е Серхио Мартинес да започне с втория състав, след което да се изкачи в йерархията на клуба до представителния тим.

Дир.бг