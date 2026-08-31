Японска гражданка на 18 години е жертвата на жестокото убийство в столичния квартал "Бъкстон",, за което бе задържан 25-годишен украинец, съобщиха Нова телевизия и bTV.
Сигнал за престъплението беше подаден тази сутрин в 7 часа от живущи в блока. Когато на място пристигнали екипи на полицията съседите разказали, че 25-годишният мъж изскочил пред блока и започнал да крещи. Той бил във видимо неадекватно състояние. Минути по-късно украинецът счупил стъклата на две паркирани на улицата коли.
Тялото на младата японка било открито в една от стаите на обитаваното от двойката жилище. По неофициални данни девойката е била почти обезглавена.
Съседка на двамата чужденци разказва, че те били във връзка и правели впечатление с външния си вид.
"Двамата са в татуировки по лицето, с розови коси. Много либерална външност имат. По моята теория явно е бил под наркотично влияние и тя не искала да го пусне, защото той доста време се е разхождал", коментира жената.
До момента украинецът и японката не са създавали проблеми във входа, не е имало и скандали между тях. Съседите не знаят с какво са се издържали.
От МВР и прокуратурата не са обявили официално каква е водещата версия за жестокото убийство.
По информация на Нова телевизия в апартамента, където е открито тялото на жертвата, са намерени украински знамена със свастики.
Междувременно от Софийската градска прокуратура съобщиха, че е повдигнато обвинение срещу 25-годишния Я. Г. за умишлено убийство и му е наложена мярка "задържане под стража" за срок до 72 часа.
Мъжът е отнел живота на приятелката си А.Х. с множество удари с нож в областта на шията и гърба.
Предстои СГП да внесе искане в Софийски градски съд за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемия.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Атакааа, украински знамена със свастики! После някои, нека ми ги защитават тея отпадъци, същите са като македонците.