Японска гражданка на 18 години е жертвата на жестокото убийство в столичния квартал "Бъкстон",, за което бе задържан 25-годишен украинец, съобщиха Нова телевизия и bTV.

Сигнал за престъплението беше подаден тази сутрин в 7 часа от живущи в блока. Когато на място пристигнали екипи на полицията съседите разказали, че 25-годишният мъж изскочил пред блока и започнал да крещи. Той бил във видимо неадекватно състояние. Минути по-късно украинецът счупил стъклата на две паркирани на улицата коли.

Тялото на младата японка било открито в една от стаите на обитаваното от двойката жилище. По неофициални данни девойката е била почти обезглавена.

Съседка на двамата чужденци разказва, че те били във връзка и правели впечатление с външния си вид.

"Двамата са в татуировки по лицето, с розови коси. Много либерална външност имат. По моята теория явно е бил под наркотично влияние и тя не искала да го пусне, защото той доста време се е разхождал", коментира жената.

До момента украинецът и японката не са създавали проблеми във входа, не е имало и скандали между тях. Съседите не знаят с какво са се издържали.

От МВР и прокуратурата не са обявили официално каква е водещата версия за жестокото убийство.

По информация на Нова телевизия в апартамента, където е открито тялото на жертвата, са намерени украински знамена със свастики.

Междувременно от Софийската градска прокуратура съобщиха, че е повдигнато обвинение срещу 25-годишния Я. Г. за умишлено убийство и му е наложена мярка "задържане под стража" за срок до 72 часа.

Мъжът е отнел живота на приятелката си А.Х. с множество удари с нож в областта на шията и гърба.

Предстои СГП да внесе искане в Софийски градски съд за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемия.

Дир.бг