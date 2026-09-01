DARA обяви края на професионалното си партньорство с музикалната компания "Вирджиния Рекърдс" (Virginia Records). След близо десетилетие съвместна работа и десетки реализирани хитове, певицата съобщи за раздялата с емоционален пост в официалния си профил в "Инстаграм".

Изпълнителката изрази своята признателност към целия екип на продуцентската къща, с която извървя пътя от дебюта си до върховете на българската поп сцена.

"След близо десет години, изпълнени с музика, мечти, безсънни нощи, предизвикателства и незабравими моменти, моят професионален път с Virginia Records стига до своя край", написа DARA.

Тя подчерта, че зад успехите им през годините стои огромен труд и отдаденост от страна на екипа, към когото запазва най-топли чувства:

"Благодарна съм за всичко, което създадохме заедно - за доверието, смелостта, любовта към музиката и всички споделени успехи. Зад тази история стои екип от хора, които вложиха сърце, талант и отдаденост, и към които ще останат обич, уважение и искрена признателност. Една важна глава за мен се затваря, но музиката, спомените и човешката връзка остават."

Певицата увери многобройните си почитатели, че това не е оттегляне от сцената, а ново начало за нея като артист.

"Продължавам напред с благодарност към изминатия път и с огромно вълнение към всичко, което предстои", завършва посланието си изпълнителката.

DARA стана част от "Вирджиния Рекърдс" през 2016 г., а само няколко месеца по-рано тази година спечели "Евровизия".

dir.bg