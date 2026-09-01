Аржентинската звезда на Челси Енцо Фернандес напуска Лондон, но остава в Англия. "Сините" постигнаха разбирателство с Манчестър Сити, където той ще заиграе, а интересното в случая е, че негов трансфер за втори път се явява рекорден в историята на английския футбол.

Световният шампион от Мондиал 2022 премина в Челси от Бенфика за 125 милиона евро (107 милиона паунда) през 2023-а, най-високата трансферна сума, плащана от английски клуб към онзи момент. Сега Сити ще заплати на колегите си от столицата почти 146 милиона евро (125 милиона паунда), като така ще изравни същата сума, за която Ливърпул взе Александър Исак от Нюкасъл миналото лято и постави нов рекорд.

Преговорите между Челси и Сити започнаха вчера и днес са приключили успешно, като предстои единствено самият играч да премине медицински изследвания и да подпише. Личните му условия не са проблем и вече са договорени.

На "Етихад Стейдиъм" той отново ще се събере с мениджъра Енцо Мареска, за когото игра през миналия сезон с екипа на лондонския тим.

Сити пък чупи собствения си трансферен рекорд за втори път в рамките на този прозорец, след като плати 135 милиона евро (116 милиона паунда) на Нотингам Форест за Елиът Андерсън по-рано това лято.

25-годишният Фернандес прекара три сезона и половина на "Стамфорд Бридж", изигравайки 170 мача, в които вкара 31 гола и същевременно взе два трофея - световната клубна титла, както и Лигата на конференциите.

По-рано тази година Енцо бе изваден от състава на Челси, след като публично заяви, че иска да премине в Реал (Мадрид), ала това така и не се случи.

dir.bg