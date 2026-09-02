САЩ и Иран отново си размениха мащабни удари, като новата ескалация вече се разпространява и извън територията на двете държави. Американското Централно командване (CENTCOM) съобщи, че е приключило нова серия от удари по военни цели на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) в Иран, а Техеран отвърна с ракетни и дронови атаки срещу американски обекти в няколко страни от региона.

Според CENTCOM американските сили са поразили обекти за противовъздушна отбрана, радарни системи, морски средства и съоръжения, свързани със способности за поставяне на морски мини, както и комуникационна инфраструктура на КГИР. Вашингтон заяви, че операцията е в отговор на неотдавнашни опити на Иран да атакува търговски кораби в Ормузкия проток и американски военнослужещи в региона. В Близкия изток в момента са разположени над 50 000 американски военнослужещи, посочва CENTCOM.

Американският президент Доналд Тръмп предупреди Техеран, че при нови ответни действия САЩ ще нанесат още по-тежки удари. Той заяви, че настоящата операция е насочена срещу ирански цели край Ормузкия проток и е реакция на опитите за поставяне на морски мини и ракетните атаки срещу американската база в Йордания.

Иран отвърна с ракети и дронове

След американските удари Иран започна нова вълна от атаки срещу американски интереси в Близкия изток. КГИР съобщи за балистичен ракетен удар срещу американска военна база в Йордания, като твърдението за нанесени поражения и американски жертви засега не е потвърдено от Вашингтон. Иран съобщи и за атака срещу базата "Принц Хасан", където според Техеран са били разположени безпилотни летателни апарати, предаде "Ал Джазира".

Йорданските въоръжени сили потвърдиха, че през нощта са били засечени 13 балистични ракети, изстреляни от Иран. Противовъздушната отбрана е прехванала и унищожила 10 от тях, а останалите три са паднали в отдалечени райони, далеч от населени места. По официални данни няма загинали или ранени. Специализирани екипи са изпратени за обезопасяване на местата, където са паднали отломки.

Ирански атаки са били насочени и към Кувейт. Кувейтските власти съобщиха за действия на противовъздушната отбрана срещу вражески дронове, като експлозиите, чути в различни части на страната, са свързани с прехванатите атаки. Засега няма данни за сериозни щети или жертви.

Бахрейн и Ирак също са въвлечени

Ирански военни източници заявиха, че са били атакувани американски позиции в Бахрейн. Според иранските твърдения дронове са били насочени към радарни съоръжения и райони около авиобазата "Шейх Иса", където има американско военно присъствие. Към момента няма независимо потвърждение от Бахрейн или САЩ за нанесени поражения.

КГИР съобщи и за комбинирана ракетна и дронова атака срещу американски обекти в Ербил, в Иракски Кюрдистан. Иранската страна твърди, че са били поразени складове и техническа инфраструктура, но тези твърдения също не са независимо потвърдени.

Удари по цели в Южен Иран

На свой ред иранските власти съобщиха за последици от американската операция в южната част на страната. Ирански представители заявиха, че са били засегнати райони в провинция Систан-Белуджистан, а държавната телевизия съобщи за удар по летище в провинция Керман. Взривове са били чути и в района на Асалуе - ключов газов център на брега на Персийския залив - както и в пристанищния град Чабахар, предаде Ройтерс

Ирански власти твърдят, че при атака в района на Сириκ в провинция Хормозган е бил поразен дом, в който се е провеждало сватбено тържество. Според различни ирански източници са загинали петима души, а десетки са били ранени. Данните не са независимо потвърдени, а Вашингтон засега не е коментирал конкретния инцидент, съобщава "Ал Джазира".

Иранският въпрос в дневния ред на ООН

На фона на военната ескалация Иран ще бъде сред важните теми в работата на Съвета за сигурност на ООН през септември. Франция, която от 1 септември председателства 15-членния орган, потвърди, че се предвижда гласуване за подновяване на мандата на експертната група, подпомагаща санкционния механизъм срещу Иран.

Според официалната информация на ООН настоящият мандат на групата изтича на 26 септември 2026 г. Тя следи изпълнението на санкционните мерки и нарушенията, свързани с иранската ядрена и ракетна програма.

Френският постоянен представител в ООН Жером Бонафон посочи, че през септември Съветът за сигурност ще обсъжда както иранската ядрена програма, така и въпросите, свързани с неизпълнението на задълженията на Техеран.

Последната размяна на удари е най-сериозната ескалация между Вашингтон и Техеран от седмици насам и поставя под въпрос възможността за възстановяване на относителното затишие, настъпило след предишния период на бойни действия.

dir.bg