Проект за промени в Закона за ДАНС, с който се разширяват разрешените дейности за служителите на ведомството, е публикуван от Министерския съвет за обществено обсъждане. Предложените текстове регламентират възможност агентите да осъществяват психологическо консултиране и психотерапия извън служебните си задължения. Законопроектът включва също опция за многократно удължаване на сроковете за защита на класифицираната информация и промяна в реда за унищожаване на служебни документи.

Към момента действащото законодателство позволява на служителите на агенцията да развиват извън службата единствено преподавателска и научноизследователска дейност. В мотивите към проекта се посочва, че новата мярка ще даде възможност на психолозите във ведомството да поддържат и развиват професионалните си умения.

Председателят на Българската асоциация по психотерапия д-р Ирина Лазарова заяви пред БНТ, че подобно съвместяване създава етичен конфликт и поставя под въпрос спазването на задължителния принцип за конфиденциалност между терапевт и пациент.

Втората основна група предложения засяга режима на държавната тайна. В момента максималният срок за защита на документи с гриф "Строго секретно" е 30 години с право на еднократно удължаване до общо 60 години. Новите текстове предвиждат тези срокове да могат да се удължават многократно, когато националните интереси го налагат.

Според юриста Александър Кашъмов това създава като риск от въвеждане на "вечна тайна" и ограничаване на обществения контрол върху институциите.

Проектът предвижда също класифицирани материали да се унищожават, когато повече не са необходими за служебни цели. По действащия ред тези документи се предават в Държавния архив след изтичане на срока им за защита, а заличаването им изисква изрично съгласие от комисия към Държавната комисия по сигурността на информацията. Чрез преходните и заключителните разпоредби се предлагат съответни изменения в законите за електронните съобщения, за специалните разузнавателни средства и за отбраната.

dir.bg