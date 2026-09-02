Вицепрезидент на втората по големина американска банка - "Банк ъф Америка" (Bank of America), е била убита при нападение с нож на емблематичния площад "Таймс Скуеър" в Ню Йорк, предаде агенция "Ройтерс".

Трагедията се е разиграла посред бял ден в самото сърце на туристическия център на мегаполиса, като е блокирала за часове движението в централната част на Манхатън, докато районът е бил изпълнен с полицейски коли и линейки.

Жертвата е 32-годишната Ерин Пиаченти. От полицията в Ню Йорк (NYPD) и от ръководството на банката са потвърдили нейната самоличност. Според професионалния ѝ профил в платформата LinkedIn тя е заемала длъжността вицепрезидент в отдела за бизнес подбор и управление на конфликти на интереси, като се е присъединила към финансовата институция преди около 18 месеца.

Комисарят на нюйоркската полиция Джесика Тиш заяви, че атаката е извършена около 16:24 ч. местно време в района на 42-ра улица и Седмо авеню. По първоначални данни нападението е било напълно случайно, непровокирано и без какъвто и да е ясен мотив. При инцидента е пострадал и 68-годишен мъж, който е настанен в болница с прободни рани, но в стабилно състояние.

Пристигналите на местопроизшествието служители на реда са заварили нападателката - 49-годишната Памела Сиснерос, която размахвала два големи ножа и тръгнала агресивно срещу тях. Полицаите са открили огън, в резултат на което жената е била простреляна, а по-късно в болницата е констатирана смъртта ѝ. Властите уточняват, че Сиснерос има дълга история на документирани психични заболявания.

Офисът на "Банк ъф Америка" в Манхатън се намира на броени метри от мястото на атаката - в небостъргача "Уан Брайънт Парк". В официално изявление от банковия гигант споделиха, че са шокирани и дълбоко опечалени от трагичната загуба на своята колежка, като поднесоха съболезнования на семейството и близките ѝ.

В писмо до служителите ръководителят на отдела за глобално корпоративно банкиране Матю Кодър определи Пиаченти като изключително ценен колега и приятел, като увери, че екипите по сигурността оказват пълно съдействие на полицията и предприемат допълнителни мерки за безопасността на служителите.

Случаят с Ерин Пиаченти е поредният инцидент с висш корпоративен представител в Ню Йорк за последните години. През 2024 г. главният изпълнителен директор на здравноосигурителния гигант "ЮнайтедХелткеър" Брайън Томпсън бе застрелян пред хотел в Манхатън при предварително планирано покушение, за което миналия месец вината си призна Луиджи Манджоне.

Миналата година висш мениджър от фонда "Блекстоун" (Blackstone) бе убит от въоръжен с карабина мъж във фоайе на офис сграда, а през 2022 г. служител на "Голдман Сакс" (Goldman Sachs) бе фатално прострелян в метрото на път за работа.

dir.bg