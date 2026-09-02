Три големи инфраструктурни обекта в Шумен са временно спрени. Това са рехабилитацията на западната част на ул. „Владайско въстание“, ремонтът на пътя между кв. „Боян Българанов“ и с. Лозево, както и на пътя между селата Велино и Царев брод.

И за трите обекта е издаден Акт 10, с който строително-монтажните работи се преустановяват до отстраняване на възникнали по време на ремонтите обстоятелства, които не позволяват строителството да продължи, заявиха от Община Шумен в отговор на поставени от ШУМ.БГ въпроси.

Причините за спирането са различни – по ул. „Владайско въстание“ са необходими промени в проекта заради възникнали технологични проблеми, ремонтът на пътя между кв. „Боян Българанов“ и с. Лозево трябва да бъде съобразен с предстояща реконструкция на водопроводната мрежа, а при пътя между Велино и Царев брод са нужни допълнителни строително-монтажни дейности, чието финансиране трябва да бъде изяснено.

Ремонтът на ул. „Владайско въстание“ започна през август 2025 г. и е на стойност 1,65 млн. евро с ДДС. Предвидена е цялостна реконструкция на улицата, включително нови водопровод и канализация, тротоари и бордюри, както и подпорна стена. „В хода на работата са възникнали технологични проблеми, заради които проектът трябва да бъде променен. До одобряването на промените строителството не може да продължи“, заяви заместник-кметът Веселин Христакев.

Временно е спрян и ремонтът на близо 6-километровия път между кв. „Боян Българанов“ и Лозево. Дейностите започнаха през ноември 2025 г., а инвестицията е за над 2 млн. евро. От Общината обясниха, че спирането е свързано с предстоящата цялостна реконструкция на водопроводната мрежа в Лозево. Целта е първо да бъде подменена подземната инфраструктура, а след това да се положи окончателно пътната настилка, за да не се налага новоремонтираният път да бъде разкопаван. От Общината уточниха, че независимо от спирането на основния инвестиционен проект, ще бъде извършен необходимият ремонт на участъка от Лозево към кв. „Боян Българанов“ по договора за текущи ремонти. За това вече е изпратено възлагателно писмо до „Автомагистрали – Черно море“ АД.

Тази сутрин започна ремонт на участъка от пътя Лозево – кв. „Боян Българанов“ от табела за край на Шумен в посока към квартала.

Третият спрян обект е ремонтът на близо 12-километровия път между Велино и Царев брод. Той започна през ноември 2025 г., като стойността му е 3,18 млн. евро с ДДС. Към момента на спирането са изпълнени около 60% от предвидените дейности. По време на ремонта е установена необходимост от допълнителни строително-монтажни работи, които не са били включени в първоначалния проект. Затова трябва да бъде изяснено финансирането им, преди строителството да бъде възобновено.

И за трите обекта от Общината подчертаха, че се касае за временно преустановяване на строителните работи, а не за прекратяване на проектите. Конкретен срок за изпълнение на работите обачe няма.

ШУМ.БГ