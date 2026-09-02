Английската Висша лига отново счупи рекорда за трансфери в едно лято, като все повече се затвърждава мнението, че здравият разум отстъпва място на нещо като игра на "Монополи" в това първенство.

За нови играчи 20-те клуба похарчиха 3.46 милиарда лири, което означава, че за първи път в историята е мината бариерата от 4 милиарда евро - към момента това са 4.03 милиарда в европейската валута.

Само в последния ден преди затварянето на прозореца - вторник, бяха дадени 553 милиона евро.

Най-голямата сделка бе преминаването на Енцо Фернандес от Челси в Манчестър Сити за 145 милиона евро. Аржентинският халф става автоматично и трансфер №5 в историята на футбола - изравнен с Александър Исак, който за същата сума миналото лято смени Нюкасъл с Ливърпул.

Най-озадачаващо в целия "Монополи" на Висшата лига, освен колосалните суми, остава как водещите отбори продават на преки конкуренти някои от най-силните си играчи.

Още две сделки от това лято влизат във вечния трансферен топ 10.

Челси взе Морган Роджърс за 137 милиона евро от Астън Вила, а за 135 млн. Сити привлече Елиът Андерсън от Нотингам.

Само "гражданите" са дали в първото трансферно лято след напускането на Пеп Гуардиола цели 534 милиона евро. Това също е рекорд за английски клуб.

Куриозно - Ипсуич, който влезе във Висшата лига този сезон, е дал за нови играчи 200 милиона евро. Това е повече от европейския шампион ПСЖ (155 млн. евро), Барселона (184 милиона) и Ювентус (165 млн.).

Още едно втрещяващо доказателство, че нещата в английската игра излизат извън контрол, а с това и влияят инфлационно на целия футболен бизнес, където цените на играчите вече се формират по съвсем други стандарти.

Вечният топ 10 на трансферите:

222 милиона евро за Неймар - от Барселона в ПСЖ

194 млн. евро за Килиан Мбапе - от Монако в ПСЖ

165 млн. евро за Филипе Коутиньо - от Ливърпул в Барселона

159 млн. евро за Усман Дембеле - от Борусия Дортмунд в Барселона

Следват четирите споменати по-горе сделки - Фернандес и Исак (145 млн.), Роджърс (137) и Андерсън (135).

134 млн. евро за Джуд Белингам от Дортмунд в Реал

131 млн. евро за Жоао Феликс от Бенфика в Атлетико Мадрид.

Дир.бг