19-годишен от Тодор Икономово е със счупена ключица след пътнотранспортно произшествие вчера, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Младежът карал електрически мотопед и бил блъснат от бус. Инцидентът станал около 11,00 часа на кръстовище, образувано от улиците „9-ти септември“ и „ 3-ти март“ в село Тодор Икономово.

25-годишен водач на Фолксваген Транспортер с немска регистрация предприел маневра завой наляво. Отнел предимството на водач на електрически мотопед и го ударил.

Пострадалият 19-годишен мъж е откаран за преглед в шуменската болница, където е установена фрактура на лява ключица. Освободен е за домашно лечение, без опасност за живота.

Образувано е досъдебно производство.

ШУМ.БГ