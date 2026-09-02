Военноморският флот на Германия успешно е тествал израелската балистична ракетна система "Лора" в северната част на Атлантическия океан. Изпитанието е било проведено в рамките на операция, която до последно е била пазена в тайна, съобщава ДПА.

След успешния тест Германия планира да ускори подготовката за придобиване на ракетите, чийто обсег е над 500 километра. Според германския флот изпитанието е показало, че системата може да бъде използвана успешно от германски военни кораби, като потенциалният ѝ обсег надхвърля значително досегашните възможности, с които разполагат корабите на флота.

За изпитанието две германски фрегати са били разположени в акваторията между Ирландия и Исландия. Подготовката е била извършена при засилена секретност. Въпреки това 45 дни преди ракетния пуск е било издадено предупреждение към корабоплаването и въздушния трафик за опасностите в района.

"С успешното изстрелване на балистична ракета снощи в северната част на Атлантическия океан ние написахме нова страница в историята на военноморските сили. Изключително съм доволен от това постижение", заяви командващият германския флот вицеадмирал Ян Кристиан Каак пред ДПА. Той определи изпитанието като важна стъпка за възпирането и отбранителната готовност на Германия по море.

"Лора" е балистична ракета с голям обсег, разработена от израелската компания Israel Aerospace Industries. В германския случай интересът към системата е свързан с възможността тя да бъде използвана от кораби и да поразява цели на значително разстояние.

Придобиването на подобно оръжие би разширило съществено способностите на германските въоръжени сили за нанасяне на удари по цели в дълбочина. Според германските медии системата би могла да се превърне във втори тип далекобойно оръжие наред с крилатата ракета "Таурус", като същевременно осигури на флота нова способност за далечни високоточни удари.

Берлин паралелно работи и по други проекти за далекобойни оръжия. Германското правителство вече е предприело стъпки към придобиването на американски ракети "Томахоук", както и към развитието на европейски решения за далечен обсег. Според германското министерство на отбраната тези способности са необходими за възпиране на потенциален агресор и за поразяване на цели дълбоко в противниковата територия.

Успешният тест на "Лора" следователно не означава автоматично, че Германия вече е взела окончателно решение за закупуването на системата, но показва, че Берлин разглежда възможността сериозно и възнамерява да ускори подготовката за евентуална доставка.

Изпитанието в Северния Атлантик е проведено на фона на засилващото се внимание на европейските държави към далекобойните ракетни способности и необходимостта от укрепване на възпирането в рамките на НАТО.

Дир.бг