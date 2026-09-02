Водачът в основната схема на US Open при мъжете Александър Зверев оцеля някак на US Open, въпреки че бе много близо до отпадане срещу Лоренцо Сонего. Италианецът, който е №89 в ранглистата, направи велик мач и разходи по ръба шампиона от "Ролан Гарос" и финалист от "Уимбълдън" тази година.

Зверев победи с 6:4, 3:6, 6:7, 7:5, 6:4 след 4 часа и 55 минути екшън на Централния корт в Ню Йорк, а мачът завърши почти в 02:00 часа след полунощ местно време. Публиката обаче не си тръгваше, защото такова шоу на толкова ранен етап от турнир в Шлема не се вижда често.

Фаворитът взе първата част след само един пробив, но още тогава стана ясно - по никакъв начин няма да има лесен път към следващия кръг. Сонего играеше без напрежение и с огромна увереност, опитвайки удари за директни уинъри от какви ли не ситуации.

И 90 минути по-късно резултатът вече бе 1-2 сета за италианеца, който спечели втората част с един пробив, а в третата се наложи в драматичен тайбрек. Надвисна напълно реална заплаха от сензация и поставеният под №1 в схемата трябваше да обръща мача.

Четвъртата част бе класика - при 2:2 Зверев проби, а Сонего отвърна с моментален рибрейк, за да вдигне на крака хората по трибуните. Последва един великолепен 9-минутен гейм при 4:4, а италианецът оцеля след пет точки за пробив на съперника.

В следващия гейм при 4:5 и 30-30, реално водачът в схемата бе на две точки от отпадане. Но ги спечели с опит и хладнокръвие, за да остане в играта.

Но все пак при 5:5 Саша проби и взе сета, а след това влезе вече със сериозно - поне наглед, предимство в петия.

Преди него Сонего получи и медицинска помощ заради крампи на мускули на ръката, а в 01:00 часа след полунощ битката в решаващата част започна.

Зверев проби при 2:2 и си отвори пътя към победата, но Лоренцо не се предаде до края. Сервираше великолепно, опитваше удари, които изненадваха германеца... Битката наистина бе страхотна.

Следващият съперник на Зверев е Куентен Алис, който е №52 в ранглистата.

Дир.бг