След като Германия обвини Русия за опита за атака с дрон на летището в Лайпциг миналия месец, европейските лидери, както и българското външно министерство, изразиха подкрепа за канцлера Фридрих Мерц, а руският президент Владимир Путин заяви, че доказателствата са подхвърлени.

"България изразява солидарност с Германия след хибридната атака в Лайпциг", написаха от МВнР на България в "Екс".

"Хибридните атаки срещу нашите партньори и съюзници са недопустими. България ще продължи да подкрепя решителните и координирани усилия за противодействие на хибридните заплахи и за гарантиране на нашата обща сигурност", заявяват от Външно.

"Говорих с канцлера Мерц, за да обсъдим хибридната атака в летище Лайпциг. Уверих го, че ЕС застава в пълна солидарност с Германия срещу тази атака от Русия - написа в "Екс" председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен - Ще запазим ЕС обединен въпреки тези ескалиращи и сериозни действия. Германското правителство е взело силни мерки. И посланието е ясно: хибридните атаки няма да останат без категоричен отговор."

"Русия се опитва да посее недоверие и страх в нашите общества. Но ще се провали. И ние ще застанем до Украйна колкото е необходимо", добави тя.

"НАТО застава в пълна солидарност с Германия след руското хибридно нападение в Лайпциг на 4 август. Доказателствата са ясни. И аз посрещам с одобрение мерките, обявени от Германия в отговор - написа генералният секретар на пакта Марк Рюте - НАТО ще продължи да укрепва способността ни да възпираме и защитим всички съюзници от всякакви заплахи - включително злокачествени действия като тези, видени в Лайпциг и другаде в рамките на Алианса."

"Опитите на Русия да ни заплашва, да подкопава единството ни и готовността ни да подкрепяме Украйна, са напразни и ще се провалят. Подкрепата ни за Украйна е непоколебима, както и нашата непревземаема ангажимент към колективната отбрана на НАТО", добави той.

"Германия установи отговорността на Русия за тежките инциденти, станали в Лайпциг в началото на август. Тези хибридни атаки се увеличават в Европа. Те не могат да останат без отговор - написа френският президент Еманюел Макрон - Франция напълно солидаризира с Германия и подкрепя приемането на нови европейски санкции срещу Русия."

"Пред тази ескалация ние трябва да бъдем обединени, решителни и да засилим подкрепата си за Украйна. Франция ще продължи да поеме пълната си роля в това", добави той.

"Италия изразява пълна солидарност с Германия след руското хибридно нападение в Лайпциг - написа италианският премиер Джорджа Мелони - Сигурността на нашите съюзници е сигурността на всички ни. Опитите да ни заплашат или да вкарат клин между съюзниците няма да успеят: хибридните действия срещу когото и да е от нас са повод за притеснение за всички ни и ще бъдат посрещнати с обединен отговор."

"В такива моменти е от съществено значение да останем непоколебими, да продължаваме да работим тясно заедно и да поддържаме убедителна превантивна позиция в защита на сигурността на нашите граждани", добави тя.

Подобни послания отправиха още испанският премиер Педро Санчес, полският премиер Доналд Туск и много други в и извън ЕС.

"Мисля, че това е свързано преди всичко с вътрешнополитическата обстановка - отвърна Владимир Путин - Положението на канцлера е сложно, той не се ползва с доверието на гражданите си. И причината за това е ясна - той не защитава националните интереси, а търгува с тях. Икономическите грешки в преценките са очевидни - предприятията затварят, хората губят работните си места, стандартът на живот спада."

"Не е ясно защо се отправят всички тези обвинения и все пак има само едно обяснение - да се противодейства на "агресивната Русия", добави той и заяви, че доказателствата са "подхвърлени" от Германия.

Сара Вагенкнехт, един от най-известните леви политици популисти в Германия, остро разкритикува мерките, предприети срещу Москва.

"Дори и Русия да стои зад това, дрон, който не е нанесъл никакви щети, не е причина да се разпалва опасно ескалираща ситуация", каза Вагенкнехт, която създаде политическа формация със своето име, когато напусна "Левите" през 2024 г, за да основе свой собствен едноименен алианс - "Алианс за социална справедливост и икономически разум" (BSW). Това може да доведе до война с Русия, предупреди тя.

Вагенкнехт посочи, че германското правителство не е реагирало на атаката срещу газопроводите "Северен поток" между Русия и Германия, която според нея е била извършена от Украйна.

"Мерц ни води все по-близо до война с Русия", заяви тя, цитирана от ДПА и БТА.

"Приветствам решителната реакция на Германия срещу руската атака в Лайпциг", написа украинският посланик в Германия Олексий Макеев в "Екс".

Дир.бг