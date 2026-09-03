Австрия и Дания с нови обвинения срещу Русия. Датското разузнаване предупреди, че Москва готви активно операции по саботаж срещу отбранителната промишленост на страната, а министърът на външните работи на Австрия извика руския посланик във връзка с хибридната атака в Лайпциг.

Русия подготвя активно операции по саботаж срещу Дания и най-вече срещу отбранителната ѝ промишленост, заяви директорът на датското контраразузнаване Емил Гресхолм, цитиран от Франс прес и БТА.

"Руснаците подготвят активно саботажни операции, като тяхна цел е датската отбранителна промишленост", каза Гресхолм в интервю за датския всекидневник "Берлингске".

"От съществено значение е отбранителната промишленост, в най-широк смисъл, да предприеме необходимите мерки за сигурност, за да бъде способна да се защитава. Много участници в този сектор вече работят активно в тази насока", подчерта Гресхолм пред телевизионния канал Те Ве 2.

Още от 2024 г. датските разузнавателни служби сигнализираха, че заплахите от Русия срещу Дания, която подкрепя Украйна, са се засилили, припомня АФП.

По думите на директора на датското контраразузнаване руските служби за сигурност се стремят да вербуват "напълно обикновени датчани" за саботажните им операции.

Те могат да се състоят, например, в заснемането, проучването или предоставянето на информация за мерките за сигурност и достъп до дадено съоръжение.

"Споменаваме методите, тъй като не е нужно те да приличат на нещо, взето от шпионски филм", изтъкна още Гресхолм пред "Берлингске".

В същото време австрийският министър на външните работи Беате Майнъл-Райзингер извика руския посланик във Виена като "реакция на хибридната атака в Лайпциг от страна на Русия", съобщават електронните медии.

"Хибридните атаки застрашават нашата сигурност. Сега става дума за солидарност и единство в рамките на Европа", заяви Майнъл-Райзингер, цитирана в съобщение на Министерството на външните работи. Тя допълва: "На ниво ЕС настоявам за категорично осъждане от страна на 27-те държави членки".

"Режимът на санкции на ЕС срещу хибридните заплахи ни позволява целенасочено да реагираме на дестабилизиращи действия." Тя настоява "сега да използваме този режим, за да повишим цената, която Русия плаща за агресиите си".

През последните седмици Русия е разширила агресията си срещу Европа, констатира австрийската външна министърка. "Нашата задача сега е съвместно с европейските ни партньори да укрепим устойчивостта си срещу хибридни атаки и да бъдем подготвени."

Дир.бг