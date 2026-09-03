Три вида наркотични вещества са намерени и иззети при проверка в жилището на 24-годишен мъж, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.

В сутрешните часове вчера криминалисти от РУ - Нови пазар са извършили проверка по оперативен сигнал.

В жилище в града, обитавано от местен жител, който преди време влязъл в полезрението на криминалисти, е извършено претърсване. Намерени са около 14 г зелено-кафява тревиста маса, по данни на 24-годишния - „марихуана“, около 3 г „ чай за пушене“ и около грам бяло кристално вещество. Иззети са и предстои да бъдат изследвани.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа в полицейското управление в Нови пазар. За извършено престъпление по чл. 354 „А“ ал. 3 от НК е образувано досъдебно производство.

ШУМ.БГ