Апелативният съд в Пловдив разгледа при закрити врата мярката за неотклонение на най-малкия от тримата новозадържани ученици за убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм.

15-годишният Християн Д. поиска по-лека мярка, за да се прибере вкъщи, докато под прозорците на Съдебната палата събрали се протестиращи скандираха "Убиец" и "Садистите в затвора!".

Адвокатът на ученика Георги Георгиев разказа, че единият от първите петима задържани е тартор на групата, която се саморазправяла с хора в различни ситуации. Той е бил близък с арестувания ръководител на сочения от разследването пловдивски клон на "Кръв и чест". Непълнолетният давал команди кой какво да прави в деня на убийството.

15-годишното момче е искало да бъде в група и случайно попада в тази, каза Георгиев и допълни, че то не е участвало в сбирки на "Кръв и чест".

Според прокурор Димитър Ангелов тийнейджърът е участвал в побоя, като е ритал жертвата и е снимал действията си.

Магистратите прецениха, че срещу обвиняемия са събрани достатъчно доказателства и го оставиха за постоянно в килията.

Решението е окончателно.

Ученикът бе арестуван и обвинен заедно с още двама 17-годишни младежи преди седмица. Така общият брой на учениците, привлечени към наказателна отговорност за жестокото убийство става 8 - шест момчета и две момичета.

Мъжът издъхна в болница, след като бе открит на 4 август в безпомощно състояние от случайни минувачи, които подали сигнал в 17.29 часа на телефон 112. Той бе транспортиран в лечебното заведение с тежка черепно-мозъчна травма, множество счупвания и вътрешни наранявания и въпреки усилията на лекарите няколко часа по-късно почина.

Първоначално бяха задържани около 10 младежи, от които към наказателна отговорност бяха привлечени три момчета и две момичета - всички на възраст между 14 и 17 години. Те са от Пловдив, Стара Загора и село Строево. На 7 август Окръжният съд в Пловдив наложи мерки за неотклонение "задържане под стража" и на петимата, а впоследствие адвокатите на двете момичета - 17-годишната Михаела от Стара Загора и 15-годишната Виктория от Пловдив - обжалваха решението. Апелативните магистрати обаче не промениха мерките им.

Новите трима обвиняеми са привлечени към наказателна отговорност за това, че на 4 август в съучастие и като извършители с още петима обвиняеми, макар и непълнолетни, но разбиращи свойството и значението на извършеното, умишлено са умъртвили другиго.

В хода на заседанието стана ясно, че едното от двете 17-годишни момчета също е подало жалба срещу определението за задържане под стража. Неговата жалба обаче е била внесена след изтичането на законово установения срок. Причината за забавянето е бил планов отпуск на адвоката на непълнолетния младеж. В момента в Окръжния съд тече процедура за възстановяване на срока за обжалване. На 8 септември окръжните магистрати ще преценят дали да уважат искането.

В 9.30 часа пък пред Съдебната палата се събраха протестиращи, които поискаха при тежки престъпления непълнолетните да получават същите наказания като пълнолетните. Протестът започна с едноминутно мълчание в памет на Георги Кузев. Демонстрантите издигнаха плакати с надписи: "Още колко ще убият" и снимки на Георги Кузев.

Когато магистратите започнаха да гледат мярката за неотклонение на 15-годишния Християн, протестиращите започнаха да скандират: "Убиец" и "Садистите в затвора!".

Атанас Бояджиев е юрист и организатор на протеста. "Искаме справедлив процес. Смятаме, че не всички, които са участвали в убийството му, са в ареста. Прокуратурата дължи отговори към обществото", заяви той пред Нова телевизия.

Сред протестиращите имаше и мнения, че родителите също трябва да поемат вина за случилото се.

"След като законът не може да бъде адекватен към непълнолетните, следва да поемат вината те. Семейството е основен виновник, за да се случи това", смята една от протестиращите.

Пловдивчанинът Марин Нестеров, който също е на протеста, споделя същото мнение. "Цялата агресия идва от родителите. Децата виждат нещо вкъщи, а след това го правят навън. Искаме справедлив съдебен процес - те да бъдат задържани, а когато навършат пълнолетие, отново да бъдат изправени пред съда, и осъдени на доживотен затвор", каза Нестеров.

Дир.бг