Лос Анджелис Клипърс ще трябва да плати най-голямата глоба в историята на НБА - $30 милиона. Причината? Нерегламентирани плащания към звездата на отбора Кауай Ленърд в шестте години, в които той е част от калифорнийския тим.

Крилото, който е двукратен "Най-полезен играч" на финалите в Лигата, също бе санкциониран, макар и с доста по-малка сума - $700 000.

"Отборът на Лос Анджелис Клипърс бе обявен за виновен по обвинение, че е помагал на г-н Кауай Ленърд да получава извънбаскетоблни плащания - нещо, което не е позволено спрямо правилата на Лигата", съобщават от Асоциацията.

Разследването продължи повече от месец и стопира трансфера на Ленърд към бившия му отбор Торонто Раптърс. Самият Ленърд пък обяви, че е приел въпросните възможности за печалба от други места "на добра воля" и е бил изцяло отдаден на това да изпълнява договорните си отношения с тима. И добави, че съжалява за случилото се.

Глобата е толкова голяма, защото това не е първо финансово нарушение на отбора от Ел Ей, свързано с тавана за заплати, фиксиран от Асоциацията. На практика Клипърс е давал на Кауай пари под масата извън договора му, под формата на рекламен договор на стойност $28 милиона.

Освен това отборът няма да може да ползва изборите си в първия кръг на Драфта през 2029, 2030, 2031, 2032 и 2033 година..

Президентът по бизнес операциите Джилиан Зукър и този по баскетоблните, Лоурънс Франк пък бяха санкционирани да не получават заплати съответно за период от една и половин година.

Дир.бг