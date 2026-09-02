Кметът на белгийския град Льовен Мохамед Ридуани предизвика полемики в страната, след като отказа на местния стадион да се играе мач от основната фаза на Лига Европа.

На 22 октомври там Унион Сен Жилоа трябваше да приеме израелския Апоел Беер Шева, но Ридуани ясно подчерта, че това няма да се случи.

Унион е подал документи пред УЕФА да изиграе и четирите си домакинства в турнира на арената в Льовен, тъй като неговият стадион не отговаря на изискванията. Кметът на града няма проблем с останалите три двубоя - срещу Реал Сосиедад, Лех Познан и Селтик, но е категоричен, че този с Беер Шева няма да е в неговия град.

"Твърде рисковано е, не искам никой тук да се чувства застрашен - аргументира се градоначалникът, който е от марокански произход. - Дори и да се играе пред празни трибуни, този мач носи големи рискове."

Белгийският клуб още не е реагирал и не се знае дали няма да изтегли и останалите три мача на друг стадион в отговор.

Дир.бг