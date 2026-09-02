От "Демократична България" настояват президентът Илияна Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) заради действията на Русия в Европа и рисковете пред сигурността на страната ни, произтичащи от това.

"Искаме свикване на КСНС, ясна позиция на правителството и спиране на навеждането пред Русия и Путин", каза в изявление за медиите съпредседателят на "Да, България" и депутат от парламентарната група на "Демократична България" (ДБ) Ивайло Мирчев, цитиран от БТА.

Пред журналисти в Мраморното фоайе на Народното събрание застанаха и другият съпредседател на ДБ Божидар Божанов и зам.-председателят на парламента и бивш лидер на ДСБ ген. Атанас Атанасов.

Причината за изявленията им е обвинението от страна на правителството на Германия към Русия след неуспешната атака със зареден с експлозиви дрон срещу летището в Лайпциг/Хале. Германското правителство обяви поредица от ответни мерки, включително затварянето на руското генерално консулство в Бон, прекратяването на договора с културния институт "Руска къща" в Берлин, както и допълнителни санкции.

В тази връзка Мирчев обърна внимание, че Илияна Йотова е президент вече от осем месеца, а последният КСНС, който е бил свикан, е по темата за вейповете. Тогава президент беше Румен Радев.

"Всички наши съюзници, европейски страни и членки на НАТО изразиха солидарност и споменаха Русия. Единствената страна, която не спомена Русия, е България. Липсва позиция на Министерството на външните работи, имам само статус в социалните мрежи, в който пише, че сме солидарни и дотам, Русия не е спомената", продължи Мирчев.

Депутатът разкритикува и действията на българските власти във връзка със санкционните списъци срещу руски представители, като заяви: "Докато Русия опитва да извърши атентат в Германия, България се занимава с това да извади спорния министър на Русия от санкционния списък. Вместо да има ясна позиция на българското правителство, отново има снишаване и темата не се повдига."

"Преди по-малко от месец беше публикувана информация в чуждестранни медии, в която са интервюирани редица високопоставени лица за надеждността на службите за сигурност от страните членки на ЕС и НАТО", обърна внимание Атанас Атанасов. И подчерта - "Оценката за България там е нула, тоест страната ни не е надеждна."

Атанасов попита по какъв начин управляващите смятат, че трябва да се реконструира системата за сигурност. Връщат на ръководни позиции в службите за сигурност тези, които бяха назначени още през 2021 г. от Румен Радев, който тогава беше президент, и доближени до неговото правителство, каза още той.

Съпредседателят на ДБ Божидар Божанов посочи, че не се предприемат реформи в сектор "Сигурност".

"Не просто реформа в службите няма, има стъпки в съвсем грешна посока", заяви Божанов. И обърна внимание на текстовете на законопроект, свързан с ДАНС. Според него се създава възможност за мащабни кадрови промени без достатъчно гаранции за професионализъм и почтеност. "Публикуван е законопроект от ДАНС, който предвижда пълно кадрово овладяване на службите без проверки за почтеност, без оглед на професионализма. Председателят на ДАНС може да решава всичко - кого къде да прати, кого да освободи", категоричен бе Божанов.

"Виждаме и връщане към тоталитарни подходи, свързани с класифицираната информация, вечни тайни и унищожаване на документи тогава, когато на службите те не са им изгодни. Това е много притеснително", продължи съпредседателят на ДБ.

Божанов заяви, че от "Демократична България" ще се противопоставят на промени, които според тях могат да върнат нормативната уредба на службите и класифицираната информация към "по-тъмни времена".

От ГЕРБ също призоваха президента да свика КСНС във връзка с хибридната атака в Лайпциг, Германия.

Дир.бг