Гърбът е една от онези части на тялото, чието претоварване или травмиране може сериозно да затрудни ежедневието. Понякога е достатъчно едно неправилно движение, продължително стоене в неудобна позиция, прекомерно физическо натоварване или рязко вдигане на тежест, за да се появи остра или тъпа болка. Неприятното усещане може да ограничи движенията и да направи дори обикновени дейности като ставане от леглото, навеждане или ходене истинско изпитание. Възстановяването също невинаги е бързо, особено когато причината за проблема не бъде установена навреме. Рехабилитаторът Надежда Смирнова дава няколко практически насоки как може да се действа при болки в гърба и обяснява в кои случаи консултацията с лекар вече не трябва да се отлага.

Един от основните ориентири е т.нар. "правило на 72-та часа". Според него първите три дни могат да бъдат период, в който се наблюдава състоянието и се предприемат разумни мерки за облекчаване на болката, когато няма тревожни симптоми. Първата стъпка е временно да се ограничат движенията, които очевидно провокират или засилват неприятното усещане. Ако например болката се появява при усукване на тялото или при навеждане, тези движения е добре да не се повтарят насила. Това обаче не означава непременно пълно обездвижване и продължително залежаване. Целта е да не се провокира допълнително болезнената област, докато постепенно се установи кои движения се понасят добре и кои влошават състоянието.

Втората възможност е използването на нестероидни противовъзпалителни средства и при определени случаи - медикаменти за отпускане на мускулатурата. Тук обаче е необходима особена предпазливост. Подобни лекарства не са подходящи за всеки и могат да имат противопоказания, странични ефекти и взаимодействия с други медикаменти. Затова не е добра идея миорелаксанти или други лекарства, изискващи лекарска преценка, да се приемат самоволно. При силна болка най-разумно е изборът на медикамент, дозата и продължителността на приема да бъдат обсъдени с лекар или фармацевт, особено при хора с хронични заболявания, стомашни, бъбречни или сърдечносъдови проблеми. Облекчаването на симптома не означава непременно, че причината за болката е отстранена.

Като трети подход се посочва портативната миостимулация - метод, при който върху определени области на тялото се въздейства чрез слаби електрически импулси. При някои хора подобни устройства могат временно да намалят усещането за болка или мускулно напрежение, но ефектът зависи от конкретния проблем и правилното използване на апарата. Електродите трябва да бъдат поставяни според инструкциите и не бива да се предполага, че този метод може да замени медицински преглед при сериозна или продължителна болка. Някои състояния могат да бъдат противопоказание за електростимулация, затова при съмнение е необходима консултация със специалист. Особено важно е човек да не използва подобна процедура единствено с цел да потисне силната болка и веднага след това да се върне към натоварването, което я е предизвикало.

Четвъртата важна стъпка идва, когато острата болка започне да отшумява - постепенно връщане към движение и физическа активност. Натоварването трябва да се увеличава плавно, а техниката при упражненията да бъде правилна и контролирана. Рязкото връщане към тежки тренировки, носене на големи товари или продължително физическо натоварване може отново да провокира симптомите. Подходящите упражнения зависят от причината и мястото на болката, затова при повтарящи се оплаквания индивидуалната програма, изготвена от квалифициран специалист, е по-разумен вариант от случайно избрани упражнения. Движението има важно място във възстановяването, но трябва да бъде съобразено с моментното състояние и да не причинява рязко усилване на болката.

Правилото за 72 часа не трябва да се приема като причина медицинската помощ задължително да се отлага три дни. Ако болката не намалява, постепенно се усилва или започва често да се връща, е разумно да бъде направена лекарска оценка. Специалистът може да прецени дали са необходими допълнителни изследвания и какъв тип диагностика е подходяща. Магнитнорезонансната томография не е задължително първата стъпка при всеки случай на болки в гърба - необходимостта от нея се определя според симптомите, прегледа и предполагаемата причина. Болките могат да бъдат свързани с мускулно претоварване и неправилна стойка, но понякога зад тях стоят проблеми с междупрешленните дискове, нервните структури или други състояния, които изискват различен подход.

Има и ситуации, при които не е разумно да се чака изтичането на 72 часа. Внезапна изключително силна болка след сериозна травма, нарастваща слабост или изтръпване на крайниците, загуба на контрол върху пикочния мехур или червата, изтръпване в областта между краката, висока температура или други необичайни симптоми могат да бъдат основание за спешна медицинска оценка. Същото важи и когато състоянието бързо се влошава. При подобни признаци опитите проблемът да бъде овладян единствено у дома могат да забавят необходимата диагностика. Важно е да се има предвид, че болката в гърба е симптом, а не конкретна диагноза, и една и съща проява може да има различни причини при различните хора.

В дългосрочен план превенцията също има съществено значение. Продължителното седене, липсата на движение, неправилната техника при вдигане на тежести и внезапното физическо претоварване могат да увеличат вероятността от повторна поява на оплаквания. Редовното движение, постепенното укрепване на мускулатурата и честата смяна на позицията през работния ден могат да помогнат за поддържането на добра функционалност. При хора, които прекарват часове пред компютър, кратките раздвижвания през деня често са по-практични от опита неправилната стойка да бъде компенсирана едва след появата на болка. А когато неприятните симптоми се повтарят, вместо постоянно да бъдат потискани с временни средства, по-добрият подход е да се потърси причината и да се изгради подходящ план за възстановяване със специалист.

Дир.бг