Кувейт стана обект тази сутрин на иранска атака с ракети и дронове.

"Противовъздушната отбрана на Кувейт понастоящем прехваща вражески нападения с ракети и дронове", се казва в изявление на армията в социалната платформа "Екс".

"В отговор на престъпленията, извършени от Америка срещу народа на Иран, американски бази в Кувейт са атакувани с ракети и дронове", потвърди малко по-късно в "Екс" иранската държавна телевизия.

Конфликтът в Близкия изток се активизира отново в неделя, като по този начин бе сложен край на близък един месец относително спокойствие.

Вчера иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция атакува няколко бази в Близкия изток, използвани от американската армия, включително в Кувейт.

Същевременно американският президент Доналд Тръмп заяви, че подновената военна кампания на САЩ срещу Иран няма да продължи "твърде дълго".

Пред журналисти в Овалния кабинет държавният глава на САЩ добави, че Техеран се е опитвал да конструира ракета, която изстрелва мини, но американските сили са я унищожили.

Той каза още, че Иран е работел и за възстановяване на своитре радарни и ракетни системи, които също са били атакувани при американските удари.

"Унищожихме цялото ново оборудване, което се опитаха да изградят по протежение на Ормузкия проток - отбранително и офанзивно. Снощи имаше много тежка атака и ние сме готови да извършим още една, когато решим", допълни Доналд Тръмп.

Американският президент заяви също, че иска да се срещне с руския си колега Владимир Путин, когато са готови да сключат мирно споразумение за Украйна.

Дир.бг