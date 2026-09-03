Световната №1 Арина Сабаленка от Беларус е в третия кръг на Откритото първенство на САЩ, където има за задача да вземе трета поредна титла след триумфите си през 2024 и 2025 година. 28-годишната водачка в основната схема и в световната ранглиста бе повече от убедителна срещу рускията Полина Ятченко, на която позволи да вземе едва два гейма - 6:1, 6:1.

Лекцията на Сабаленка бе кратка и продължи по-малко от час - 54 минути.

С пробиви във втория и четвъртия гейм фаворитката реши всичко в откриващия сет, а след това поведе с 5:0 преди съперничката ѝ да успее да промени нулата срещу името си, а първия сет приключи при 6:1 за едва 24 минути.

Втората част бе по-дълга, но не кой знае колко, а резултатът отново бе 6:1, но вече за половин час игра.

Следващата съперничка на Сабаленка ще бъде Камила Рахимова от Узбекистан, която е №92 в света - с 68 позиции по-напред от руската и противничка.

Дир.бг