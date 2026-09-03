Основният фаворит за титлата на Откритото първенство на САЩ Карлос Алкарас (Испания) трябваше да заличава сет изоставане, но се справи по брилянтен начин и в третия кръг. Вторият поставен в основната схема на US Open се справи с 4:6, 6:0, 6:3 и 6:2 с португалеца Хаиме Фария.

Победата пък означава, че 23-годишният седемкратен шампион от Големия шлем все още не е губил мач под егидата на АТР от играч, който е по-млад от него. Португалецът също е на 23, но е с около три месеца по-млад.

Карлитос все още търси игровия си ритъм, тъй като преди победата си над Роман Сафиулин в първия кръг в три сета, не бе играл от април насам.

Фария изигра впечатляващ първи сет, в който спечели гейм, продължил 14 точки, а след това проби за 4:3 и в крайна сметка поведе в резултата.

Но не бе подготвен за отговора на испанската суперзвезда и във втората част бе пометен. Карлос позволи на съперника си да спечели едва 7 от общо 21 точки па собствен сервис, а в третата и четвъртата част на мача направи ранни брейкове, с които си осигури комфортния аванс.

В третия кръг Алкарас ще играе срещу У Ибин от Китай, а победа над азиатския съперник ще го прати на първи по-сериозен тест в турнира - или Александър Бублик (Казахстан), който е №15 в схемата.

Испанецът има две титли в Ню Йорк - от 2022-а и 2025-а.

Дир.бг