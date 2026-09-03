До края на седмицата Община Варна спира достъпа до всички заселени имоти в "Баба Алино". Става въпрос за един имот, с около шест сгради, с множество индивидуални имоти в тях, това са сградите, които се обитават. Това каза заместникът-кметът на Варна инж. Пламен Китипов пред bTV.

По думите му запечатването на сградите ще стане веднага, след като бъдат спрени токът и водата към тях. Законът предвижда реално събаряне на незаконните сгради. до момента има 19 заповеди за събаряне.

"Спираме достъпа на хората в "Баба Алино". Има такава заповед за част от живущите. Пак казвам - това са незаконни сгради. Има и заповед за спиране на ток и вода. Това са стъпки, които текат. Когато бъде направено това, се очаква сградите да бъдат запечатани, за да няма достъп до тях", добави Китипов.

Попитан какво ще правят живеещите в тях хора, той обясни, че общината няма пряк ангажимент към пострадалите от некоректни инвеститори.

"Общината няма отношение към това, че хората са сключили сделки с некоректни търговци. Незаконното строителство подлежи на санкции", категоричен бе заместник-кметът на Варна.

Според него действията е трябвало да бъдат предприети по-рано, но е направен опит да се заобиколи закона. И това е прецедент, защото е в толкова голям мащаб.

Самият той разбира за казуса "Баба Алино" през 2025 г., а заема длъжността зам.-кмет 2024 г.

"Според мен има хора в Общината, които имат принос да се стигне до тук. Голяма част от тях вече не работят при нас", добави Пламен Китипов.

Една от собственичките на имот в "Баба Алино" Любимка Христова бе категорична, че няма как да не бъде допусната до имота си, след като сделката е била изповядана пред нотариус и тя има всички необходими документи.

"Нямаме представа какво може да се случи. От документите се установява, че са всичко е невалидно. Пред нотариус се установи, че са незаконни. В местни данъци се образуваха партиди. А в един момент се оказва, че всичко е незаконно. Искаме среща с кмета, но той не вдига телефона си. И отказва да се срещне с нас", заяви Христова.

Дир.бг