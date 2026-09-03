Основното месечно възнаграждение на кмета на Шумен ще бъде увеличено до 3819 евро. Новите размери на заплатите на кмета на общината и кметовете на кметства са внесени от администрацията като приложение към бюджета на Община Шумен.

В момента кметът на Шумен получава основна месечна заплата от 3169 евро, след увеличението с 15% през 2025 г. и с 10% през 2024 г. С новото предложение възнаграждението му ще нарасне с 650 евро, което е ръст от 20,52%.

Със същия процент се предвижда да бъдат увеличени и заплатите на кметовете на селата в общината. Според предложението най-високото възнаграждение сред тях ще бъде 1279 евро, а най-ниското – 935 евро. Така диапазонът на основните заплати ще зависи от големината на съответното населено място.

За сравнение, след последното увеличение през 2025 г. кметовете на селата получаваха между 1518 и 2076 лв. месечно, в зависимост от броя на жителите. Най-високи са заплатите в по-големите населени места – кметовете на Ивански, Царев брод и Друмево ще получават между 1227 и 1279 евро. Най-ниските възнаграждения – 935 евро, са предвидени за кметствата Велино, Радко Димитриево, Панайот Волов, Лозево, Ветрище, Васил Друмев, Кладенец, Благово и Белокопитово.

Предложените нови възнаграждения ще влязат в сила от 1 август 2026 г. Преди това те трябва да бъдат одобрени от Общинския съвет на заседанието му другия четвъртък.

С увеличението на заплатата на кмета на общината Христо Христов ще се вдигнат и възнагражденията, които получават за работата си общинските съветници, тъй като те са процент от неговата. За участие в заседание се вземат 12% от основното възнаграждение на кмета, а за участие в комисия - по 7%.

ШУМ.БГ