Основното месечно възнаграждение на кмета на Шумен ще бъде увеличено до 3819 евро. Новите размери на заплатите на кмета на общината и кметовете на кметства са внесени от администрацията като приложение към бюджета на Община Шумен.
В момента кметът на Шумен получава основна месечна заплата от 3169 евро, след увеличението с 15% през 2025 г. и с 10% през 2024 г. С новото предложение възнаграждението му ще нарасне с 650 евро, което е ръст от 20,52%.
Със същия процент се предвижда да бъдат увеличени и заплатите на кметовете на селата в общината. Според предложението най-високото възнаграждение сред тях ще бъде 1279 евро, а най-ниското – 935 евро. Така диапазонът на основните заплати ще зависи от големината на съответното населено място.
За сравнение, след последното увеличение през 2025 г. кметовете на селата получаваха между 1518 и 2076 лв. месечно, в зависимост от броя на жителите. Най-високи са заплатите в по-големите населени места – кметовете на Ивански, Царев брод и Друмево ще получават между 1227 и 1279 евро. Най-ниските възнаграждения – 935 евро, са предвидени за кметствата Велино, Радко Димитриево, Панайот Волов, Лозево, Ветрище, Васил Друмев, Кладенец, Благово и Белокопитово.
Предложените нови възнаграждения ще влязат в сила от 1 август 2026 г. Преди това те трябва да бъдат одобрени от Общинския съвет на заседанието му другия четвъртък.
С увеличението на заплатата на кмета на общината Христо Христов ще се вдигнат и възнагражденията, които получават за работата си общинските съветници, тъй като те са процент от неговата. За участие в заседание се вземат 12% от основното възнаграждение на кмета, а за участие в комисия - по 7%.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Браво, мъдро управленско решение
Fanetti Mazakura
За 3 евро работа не свърши. Голямо разочарование е и този чорап.
Анонимен
Браво браво,почти 4000 евро заплата плюс бакшиша
Анонимен
Потресена съм! На фона на тази беднотия да проявяваш такава алчност!!!
Анонимен
По-добре така,отколкото да вдигат заплатите на боклукчиите!
Анонимен
Трябва с камъни да се ....
шуменец
Нормално е и на кметовете да се индексират заплатите, както на всички останали. Все пак инфлацията е голяма, нищо че ЕЦБ говори с години за 2% целева инфлация. Както на мен и на теб са ни индексирали заплатите в началото на годината, така е редно и на кметовете да се индексират също.
До предния
На теб ако са ти я индексирали на мен не са.
Да видим сега как ще гласуват общинските съветници кои ще подкрепят да се вдигне на кмета че да се вдигнат и техните възнаграждения и кои имат съвест и няма да подкрепят.
Анонимен
😂