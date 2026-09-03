Коктейли "Молотов" са били хвърлени през нощта в Мюнхен пред централата на технологичната компания Rohde & Schwarz. Едното запалително устройство се е възпламенило, другото е обезвредено, пише местният сайт br.de. Полицията е арестувала двама заподозрени, които се оказали български граждани - 28-годишна жена и 38-годишен мъж.

Около полунощ свидетел е алармирал местната полиция, съобщавайки, че от кола в Берг ам Лайм са били хвърлени запалителни устройства. Едно от тях е пламнало близо до строителни контейнери пред централата на Rohde & Schwarz.

Веднага на място пристигнал полицейски и огнеборски екипи и огънят е бил потушен. Нанесени са само незначителни материални щети. Няма пострадали, уточняват властите.

Екипите открили още едно запалително устройство, което не се е възпламенило. То е било обезвредено от специалисти от Баварската държавна криминална полиция. За целта районът беше отцепен в широк периметър.

По време на незабавните издирвателни дейстия, полицаи са арестували двама души на близка бензиностанция на Инсбрукер Ринг. Според властите, заподозрените са 28-годишна жена и 38-годишен мъж, и двамата български граждани.

Предстои разследване как те са свързани с инцидента, допълват от мюнхенската полиция. Все още няма информация относно евентуален мотив или предистория.

Базираната в Мюнхен технологична група Rohde & Schwarz работи в области, включващи технологии за сигурност и комуникации за правителствени агенции и военни, уточняват местни медии.

Дир.бг