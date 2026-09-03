Временно спиране на движението на моторни превозни средства по бул. „Славянски“ от кръстовището с ул. „Карел Шкорпил“ до кръстовището с ул. „Адам Мицкевич“ въвежда Община Шумен.

Затварянето на участъка е за три дни от 8:00 часа на 4 септември до 22:00 часа на 6 септември 2026 година.

За периода от 4 до 6 септември се освобождава и паркингът пред Община Шумен по бул. „Славянски“ в участъка от пешеходната пътека пред ДКТ „Васил Друмев“ до входа на кино „Арабела“ – Шумен.

Временната организация е заради провеждането на Националния стрийтбол турнир Shumen GT 3х3. Той се провежда за пета поредна година. Състезанието е с благотворителна кауза в подкрепа на бъдещите медици на България.

Спортните надпревари ще започнат на 5 септември от 11:00 часа пред административната сграда на Община Шумен с официално откриване.



В програмата през първия ден се включват състезатели от категория „Подрастващи“ в три възрастови групи – деца до 10 години, момичета – 16 и 18 години, момчета - 14, 16 и 18 години. Надпреварата продължава на 6 септември от 11:00 часа с категория „Мъже“. За победителите са осигурени предметни и парични награди.

Турнирът се организира от фондация „Гален Темелков“ съвместно с Община Шумен, 3x3 The Kings, Баскетболен клуб Шумен и с подкрепата на бизнеса.

ШУМ.БГ