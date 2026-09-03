Временно спиране на движението на моторни превозни средства по бул. „Славянски“ от кръстовището с ул. „Карел Шкорпил“ до кръстовището с ул. „Адам Мицкевич“ въвежда Община Шумен.
Затварянето на участъка е за три дни от 8:00 часа на 4 септември до 22:00 часа на 6 септември 2026 година.
За периода от 4 до 6 септември се освобождава и паркингът пред Община Шумен по бул. „Славянски“ в участъка от пешеходната пътека пред ДКТ „Васил Друмев“ до входа на кино „Арабела“ – Шумен.
Временната организация е заради провеждането на Националния стрийтбол турнир Shumen GT 3х3. Той се провежда за пета поредна година. Състезанието е с благотворителна кауза в подкрепа на бъдещите медици на България.
Спортните надпревари ще започнат на 5 септември от 11:00 часа пред административната сграда на Община Шумен с официално откриване.
В програмата през първия ден се включват състезатели от категория „Подрастващи“ в три възрастови групи – деца до 10 години, момичета – 16 и 18 години, момчета - 14, 16 и 18 години. Надпреварата продължава на 6 септември от 11:00 часа с категория „Мъже“. За победителите са осигурени предметни и парични награди.
Турнирът се организира от фондация „Гален Темелков“ съвместно с Община Шумен, 3x3 The Kings, Баскетболен клуб Шумен и с подкрепата на бизнеса.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Да закриват цялата Община най-добре. И без това полза от нея никаква, само данъци смуче.
Кмет 3819
Няма ли по подходящи места за игра на баскетбол, че трябва да се затваря още една улица в така или иначе разкопания ни град?
Доколкото знам има достатъчно училища в града които имат достатъчно големи външни площадки и дворове които да приемат желаещите да участват. Или трябва да е пред Общината за да си направим малко реклама и снимки.....
Анонимен
Глупостите на Даулов! Спокойна може да се затвори паркинга на арената и там да се направи мероптието.
Анонимен
Идиотщини
Анонимен3
Може да не слагат кошове, а младежите да вкарват топката в дупката пред Общината, до пешеходната пътека.
Анонимен
Препоръка към участниците : целете се в прозорците на общината , така ще съберете пъти повече средства .
Анонимен
Препоръка към участващите : хвърляйте топките по прозорците на общината , така ще съберете в пъти повече финансови средства
Анонимен
Стига сте плакали и без това през тези дни ще си на село, нищо не ви бърка затварянето.
Анонимен3
Ние за теб мислим. Ти за един ден ще дойдеш в града и булеварда ще е затворен