Парламентът избра д-р Владимир Даскалов за управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) с мандат до 20 март 2030 г. Той беше предложен от "Прогресивна България" (ПБ) на 12 август т.г.

Кандидатурата му беше одобрена със 120 гласа "за", 56 гласа "против" и 11 гласа "въздържал се".

Подкрепиха го от 120 народни представители "Прогресивна България", "против" гласуваха от 27 депутати от ГЕРБ-СДС, 18 от "Демократична България" и 11 от "Възраждане". С "въздържал се" гласуваха един депутат от ПБ, един от ГЕРБ-СДС и деветима от "Продължаваме промяната". ДПС не участваха в гласуването, предаде БТА.

За кандидата за управител на НЗОК Станимир Михайлов, предложен от "Продължаваме промяната" , гласуваха 30 депутати, 153-ма бяха против, а деветима се въздържаха.

Преди да бъде избран Даскалов за управител на НЗОК в пленарната зала имаше дебати.

Не избираме човек, избираме експерт, който ще отговаря за над 5 млрд. евро годишно до 2030 г., т.е. мандат, който ще надживее този парламент, каза Александър Симидчиев от "Демократична България". Той отбеляза, че уважава професионалния опит на д-р Даскалов. Симидчиев обаче посочи, че другият кандидат - Станимир Михайлов, е представил по време на изслушването в здравната комисия изложение, построено върху конкретни разпоредби. Той определи Михайлов като човек, който познава системата.

Георги Георгиев от "Възраждане" коментира, че през годините в Здравната каса има огромни злоупотреби, с които трябва да се борят. Изборът на управител на НЗОК е изключително важен, каза той. Георгиев запита чий кандидат обаче е Владимир Даскалов, защото, по думите му, преди една година той е бил предложен за директор на столична болница, издигнат от общински съветници от групата на "Продължаваме промяната - Демократична България" в Столичния общински съвет. В задачата се пита кой подава едно и също име на двете партии - на ПП-ДБ и на "Прогресивна България" - за ключовата позиция вече за управител на НЗОК, коментира депутатът.

Николай Денков от "Продължаваме промяната" му отговори, че не е редно да казва неща, които нямат нищо общо с истината. Говорим за експерти, защото никой от тях няма партийна афилиация, заяви той. Недейте да правите миш-маш от неща, които не са свързани с експертните изисквания към определена длъжност, каза още Денков. Имате само идеологически нападки, които с нищо не помагат, обърна се още той към Георги Георгиев от "Възраждане".

Юлиан Димитров от "Прогресивна България" заяви, че Владимир Даскалов е експерт и подкрепят концепцията на доц. Даскалов за управлението на НЗОК. НЗОК не е просто счетоводна кантора, а стратегически купувач на здравните услуги, посочи той. Подкрепяме концепцията на доц. Даскалов за НЗОК, защото тя дава отговор какъв здравен резултат ще получи българският пациент срещу тези пари, а не само колко средства ще бъдат изразходвани от публичния ресурс. И добави, че фокусът е върху превенцията и извънболничната помощ.

Кой е новият шеф на НЗОК?

Д-р Владимир Васев Даскалов е завършил висше медицинско образование през 1988 г. във Висшия медицински институт - Пловдив. През 2012 г. надгражда квалификацията си с втора магистърска степен по "Обществено здраве и здравен мениджмънт" в Медицински университет-София, а през 2005 г. защитава и втора специалност – по "Военно-полева хирургия". Дългогодишният му клиничен и научен път е тясно свързан с Военномедицинска академия, където през 2011 г. поема ръководството на Операционен център. През 2013 г. защитава успешно дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" в професионално направление "Медицина".

Специализирал е във Франция и в Австрия.

През 2021 г. д-р Даскалов е заместник-директор на столичната Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Св. Иван Рилски". В периода април - ноември 2022 г. е председател на Съвета на директорите на Специализираната болница за активно лечение на хематологични заболявания. През 2022 г. става директор на Специализираната болница за активно лечение по онкология "Проф. Иван Черноземски".

Последната му длъжност е председател на Съвета на директорите на Университетската специализирана болница за активно лечение по ендокринология "Акад. Иван Пенчев". Това се посочва в публикувания доклад с биографията на кандидата.

Дир.бг