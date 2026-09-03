10 нови реанимационни легла за интензивни грижи получи МБАЛ – Шумен. Те са за Интензивния сектор на Първо отделение по нервни болести, съобщиха от пресслужбата на болницата.

Новите легла са ново поколение и имат механизъм за движение във всички посоки. „Реанимационните легла са с четирисекционно електрическо задвижване с вградени сестрински и пациентски контролни панели, със странични бариери с вградени индикатори за ъгъл, което позволява прецизно регулиране на позицията на тялото на пациента. Има вграден механизъм за незабавно спускане на леглото в напълно хоризонтално положение за провеждане на реанимационни мероприятия. Леглата осигуряват безопасна среда за пациента и подходящи условия за работа на персонала“, обясни д-р Николай Георгиев, началник на Първо отделение по нервни болести в МБАЛ – Шумен.

Отделението вече работи и с висок клас ехограф с възможности за екстракраниална и транскраниална Доплерова сонография с три трансдюсера. Доставена е и подвижна ехографска система с възможности за Доплерова сонография с два подвижни трансдюсера.

Оборудването е осигурено по инвестиционен проект на Министерството на здравеопазването „Центрове за интервенционална диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчно-съдови заболявания“, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост.

С реализацията на проекта се цели укрепване на капацитета на здравната система за предоставяне на качествени медицински услуги и подобряване на достъпа на населението до здравни грижи.

В рамките на същия проект в МБАЛ – Шумен са доставени и 10 пациентски монитора за Отделение „Анестезиология и интензивно лечение“. Те са свързани с централна станция, на която дистанционно се извеждат жизнените показатели на пациентите – кръвно налягане, насищане с кислород и сърдечна дейност.

В болницата вече е доставен и предстои да бъде инсталиран спирален компютърен томограф.

„Медицинската апаратура е от по-ново поколение, с повече възможности за по-прецизна диагностика“, каза д-р Недко Тодоров, заместник-директор на МБАЛ – Шумен.

ШУМ.БГ