Уганда даде име на бъдещия си петролен сорт, който ще излезе на международните пазари с марката "Пърл Суийт" (Pearl Sweet). Източноафриканската държава се подготвя да започне търговско производство до края на годината, близо две десетилетия след откриването на икономически рентабилни залежи, съобщи AP.

Името препраща към популярното определение на Уганда като "перлата на Африка", дадено от британския държавник Уинстън Чърчил през миналия век. "Суийт" ("сладък") пък показва ниското съдържание на сяра в суровината. Според Министерството на енергетиката комбинацията между националната идентичност и характеристиките на петрола ще улесни представянето му пред международни купувачи.

По оценки Уганда разполага с около 1,6 млрд. барела петролни запаси, които могат да бъдат добити. Сред основните инвеститори в сектора са френската TotalEnergies и Китайската национална офшорна петролна корпорация (CNOOC), а държавната Uganda National Oil Company има 15% участие в проектите.

Президентът Йовери Мусевени определи началото на петролната ера като важна стъпка към икономическата трансформация на страната. По думите му Уганда иска да извлече максимална стойност от ресурсите си чрез рафиниране, развитие на нефтохимическа индустрия и използване на съпътстващия газ за производство на електроенергия, което да ограничи зависимостта от вносни петролни продукти.

Очаква се добивът постепенно да достигне устойчиво равнище от около 230 000 барела дневно. За износ ще бъде подготвяна смес от петрола, добиван по проектите на CNOOC и TotalEnergies.

Петролната програма обаче е съпътствана от сериозни екологични спорове. Част от проектите предвиждат изграждането на отопляем петролопровод, който да свърже находищата край езерото Албърт с пристанище в Танзания. Екологични и други неправителствени организации се противопоставят на съоръжението, като твърдят, че то не съответства на целите на Парижкото споразумение за климата.

Критиките са насочени до голяма степен към TotalEnergies, срещу която във Франция са заведени най-малко два съдебни иска за предполагаеми нарушения на права, свързани със земята и поминъка на местните жители.

Допълнително напрежение предизвикват сондажите в националния парк "Мърчисън Фолс", където се намират едни от най-впечатляващите природни забележителности на Уганда и местообитания на множество животински видове. Предвижда се петролопроводът да премине и през горски резервати и природни паркове, както и покрай езерото Виктория - източник на прясна вода за около 40 млн. души.

Угандийските власти определят част от международната съпротива срещу проектите като намеса във вътрешните работи на суверенна държава. Според правителството приходите от добива могат да помогнат на милиони хора да излязат от бедността.

Дир.бг