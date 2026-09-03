Групата на ГЕРБ в Общинския съвет няма да подкрепи предложения от кметската администрация проект на бюджет за 2026 година. На пресконференция в шуменския офис на БТА днес съветниците от партията на Бойко Борисов мотивираха решението си.

Като един от основните проблеми те посочиха факта, че бюджетът се приема едва през септември, като не е ясно какво от предложеното в него вече е изпълнено.

Групата на ГЕРБ се е отзовала на предложените от кмета консултации по темата, на които са били направени конкретни предложения, но те в голяма степен не са намерили място в проекта.

От партията са поискали заделяне на средства за реновиране на площадката между улиците „Христо Генчев“ и „Владайско въстание“ и поставяне на видеонаблюдение на ремонтираните детски и спортни площадки. Според общинските съветници това е необходимо, тъй като често след извършени ремонти съоръженията бързо се повреждат.

Като проблемни обекти бяха посочени още площадката в квартал „Макак“, спортно игрище и детска площадка в Тракийския квартал, както и общинският паркинг в района, който според съветниците може да бъде асфалтиран и използван от живеещите в близките блокове. Като пример за неизпълнени ангажименти от ГЕРБ посочиха и ремонта на зала „Венета Вичева“, който бе заложен още в миналогодишния бюджет.

Сериозни критики бяха отправени и към предвидените средства за малките населени места. Според общинските съветници в бюджета са заложени малко над 2,1 млн. евро за 26-те села в общината, но тези средства са крайно недостатъчни.

„За ремонтни капиталови дейности не е заделен нито един лев. От три години в селата не е влизала техника за кърпеж на наличните дупки“, заяви кметът на Дибич Юлиян Андреев, който също присъства на брифинга.

По думите му предвиденото финансиране на практика позволява да бъде асфалтирана само по една улица или част от улица в село, докато съседните улици остават в лошо състояние.

Критики бяха отправени и към културната политика на общината. Общинският съветник Борис Иванов разказа, че още през юли е поискал от администрацията финансова рамка за предстоящия през октомври карнавал – какви средства са предвидени, какви участници ще бъдат привлечени и каква ще бъде програмата. По думите му такава информация не е била предоставена.

„Как може да организираме нещо, без да знаем каква е финансовата рамка и докъде може да се простираме“, коментира общинският съветник.

От ГЕРБ обърнаха внимание и на средствата за текущи ремонти на читалищата, като посочиха, че са предвидени само около 26 хил. евро. Според тях сумата е недостатъчна на фона на реалните нужди.

Акцент в критиките беше и капиталовата програма. Според общинските съветници липсва достатъчно информация кои от предвидените дейности вече са изпълнени и за кои предстои да бъдат разходвани средства.

„Как може да обсъждаме промяна или нов начин на разпределяне на средствата, като не знаем за кое вече са изхарчени парите“, заяви общинският съветник Ивайло Илиев.

Според ГЕРБ особено голям дял от капиталовата програма е насочен към проектиране. Съветниците определиха като прекалено високи някои от предвидените разходи и поставиха въпроса доколко е целесъобразно да се влагат значителни средства в проекти, които впоследствие могат да се окажат неактуални.

От групата изразиха съмнения и относно планираното увеличение на местните приходи. Според тях в бюджета е заложено увеличение с около 2,2 млн. евро спрямо събраните през 2025 г. приходи. Те свързват ръста с увеличението на данъка при възмездно придобиване на имущество, но според тях прогнозата е нереалистична.

От ГЕРБ отправиха критики и към устройственото планиране на общината. Според арх. Галин Антонов в бюджета липсва достатъчно ясна политика за развитието на територията на Шумен и прилежащите зони. Той посочи като пример няколко територии с имоти, които се намират в урбанизирана зона, но все още нямат необходимата инфраструктура и регулация.

Недоволство предизвиква и липсата на достатъчно конкретика при част от проектите. Като пример беше посочена планираната детска ясла в района на „Тежкия полк“. Според съветниците не са ясни параметри като застроена площ и брой групи, а въпреки това са предвидени средства за проектиране.

„Знаем, че ще изхарчим 150 000 евро за проектиране, обаче не знаем какво ще проектираме“, коментира Антонов.

В заключение общинските съветници от ГЕРБ заявиха, че според тях предложеният бюджет не дава достатъчно ясна картина за приоритетите на общината, а част от заложените приходи и разходи будят сериозни въпроси.

ШУМ.БГ