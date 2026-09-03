Генерал-майор Николай Варпахович от руските Въздушно-космически сили е бил прострелян село Пробуждение до град Енгелс в Саратовска област на Русия. Той е бил хоспитализиран в тежко състояние, съобщиха руски и украински медии, цитиращи военни информационни канали в "Телеграм".

Нападателят е бил на мотоциклет и е носел каска. Той е издебнал генерала тази сутрин пред дома му и е изстрелял два куршума по него, като единият е уцелил торса, другият - лицето му.

Стрелецът е ранил леко и шофьора на военния командир, който обаче е успял да избяга, след което да се върне и да извика линейка.

Куршумите са извадени от Варпахович в местна болница, но е в критично състояние и по последна информация се подготвя да бъде транспортиран със специален полет до Москва.

Генералът е командир на 22-ра тежка бомбардировачна авиационна дивизия от Далечната авиация на ВКС на Русия и е командвал подразделението, участвало в ракетния удар, при който е разрушена детската болница "Охматдит" в Киев, както и по многоетажен блок в град Уман и по енергийна инфраструктура на Украйна.

Има задочно повдигнато обвинение в Украйна и е включен в санкционните списъци на ЕС.

Дир.бг