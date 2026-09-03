Американските военни са ескортирали 40 търговски кораба, превозващи 18 млн. барела петрол, през Ормузкия проток - рекорд за военния период, докато Иран и САЩ си размениха нова серия от удари, съобщиха пред CNN двама американски представители, запознати с операциите.

Преди началото на войната преди малко повече от шест месеца през протока са преминавали около 20 млн. барела петрол дневно.

По думите на представителите американските военни са използвали широк спектър от въздушни, морски и космически средства, за да продължат да нанасят удари по способностите на Иран да атакува търговски кораби в протока, като едновременно с това са отблъсквали вълни от атаки с дронове по време на рискованите операции по ескортиране на корабите, превозващи милиони барели петрол.

Американските сили са неутрализирали и противокорабни крилати ракети по време на операцията по ескортиране, съобщи един от източниците.

Операцията се провежда на фона на стратегията на САЩ във войната, която поставя акцент върху нанасянето на удари по цели около протока, ескортирането на търговски кораби през ключовия воден път и поддържането на морската блокада на иранските пристанища. Според представителите това е част от "пълномащабен натиск" на администрацията на Доналд Тръмп за засилване на икономическия натиск върху ръководството на Иран.

Въпреки че операцията е била успешна, американските представители не очакват бързо разрешаване на конфликта. Енергийните компании все още са предпазливи по отношение на огромните рискове, свързани с изпращането на корабите през протока, дори когато те са придружавани от военни кораби. Цените на енергията остават високи, което създава сътресения и на световните пазари на облигации.

Според единия от цитираните американски представител други обявени от Тръмп приоритети, включително операциите за унищожаване на елементи от ядрената програма на Иран, на практика са били "оставени на заден план" засега. Той допълни, че на Централното командване на САЩ е наредено да съсредоточи всички усилия върху протока и предотвратяването на износа на петрол от и към иранските пристанища.

Самият Тръмп наскоро даде да се разбере, че е готов да остави запасите на Иран от високообогатен уран, които не са били напълно унищожени при американските удари миналата година по три ключови ядрени обекта, погребани и да ги наблюдава чрез сателитни изображения. Това е промяна спрямо предишното му настояване, че обезопасяването на материала е сред основните приоритети в настоящия конфликт.

САЩ са провели многостранната операция в съответствие с настоящата стратегия, като са поразили близо 60 военни цели около протока. Сред тях са били обекти на противовъздушната отбрана, радарни системи, морски средства, способности за поставяне на мини и комуникационни обекти. Паралелно американските военни са ескортирали търговските кораби, съобщиха двамата представители пред CNN.

Американските военни очакват да продължат с настъпателните удари в района на протока, отчасти защото Иран е показал, че може да възстановява способностите си по начин, който изисква постоянни действия за ограничаването им, заяви вторият представител. По думите му тези удари представляват своеобразно "косене на тревата" - постоянни действия, насочени към намаляване на способността на Иран да заплашва търговското корабоплаване.

Ударите са важна част и от по-широката военна стратегия за систематично намаляване на възможността на Иран да използва протока като средство за натиск.

Междувременно американската блокада е попречила на Иран да изнася петрол от юли насам, заяви вторият американски представител.

В сряда Тръмп заяви, че последната серия американски удари е излязла извън рамките на атаките срещу иранските радарни системи и е имала за цел да лиши страната от способността да следи корабите, преминаващи през Ормузкия проток.

"Те се опитваха да виждат корабите. Не могат да ги виждат, защото нямат радари, тъй като ги унищожихме, а унищожихме много повече от радарите им снощи", каза той от Овалния кабинет. Тръмп не уточни какви други цели са били поразени при атаката. Той обаче отново заяви, че САЩ контролират протока и са показали, че могат едновременно да нанасят удари по ирански обекти по крайбрежието и да защитават корабите от ответни атаки.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт по-рано тази седмица намекна за увеличаване на потока от петрол през протока на фона на новото изостряне на напрежението между САЩ и Иран. Пред CNBC той заяви, че в понеделник износът е достигнал военновременен рекорд от над 17 млн. барела дневно. "Това не е ирански контрол върху протока", каза Бесънт.

Американски представители са заявили пред CNN, че според тях значението на протока като средство за натиск от страна на Иран намалява. Те посочват последния напредък като доказателство за тази оценка.

Иран обаче вероятно все още разглежда способността си да влияе негативно върху движението на корабите чрез реални заплахи срещу търговското корабоплаване като инструмент за натиск. Самите корабособственици като цяло остават скептични, че САЩ могат да изградят устойчива система за защита на корабите.

Представители на администрацията на Тръмп многократно са заявявали, че през протока преминава повече петрол, отколкото е публично известно, тъй като корабите все по-често изключват транспондерите си, за да останат незабелязани, докато преминават през водния път.

Според първия американски представител, запознат с операцията, повечето, ако не и всички, от 40-те търговски кораба, преминали през Ормузкия проток, са изключили транспондерите си, за да избегнат откриване. През август министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт заяви, че износът на петрол от Близкия изток за определен период се е върнал до нивата отпреди войната.

Дир.бг