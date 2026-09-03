Съд във Виетнам осъди на смърт 11 души, а други 200 получиха различни присъди по обвинения за трафик на наркотици, скрити в паста за зъби и пренесени от Франция, съобщиха държавни медии, цитирани от Франс прес.

В операцията са били замесени членове на самолетен екипаж на авиокомпанията "Виетнам Еърлайнс", както и други виетнамски граждани, живеещи във Франция.

Според информационния сайт "Туой Тре" близо 227 души са били осъдени, от които 11 са получили смъртна присъда, а 19 доживотна присъда. Това е един от най-мащабните колективни съдебни процеси за трафик на наркотици в историята на страната, допълва сайтът.

Ръководителят на престъпната организация, който беше осъден задочно, е едно от лицата, получили смъртна присъда. Останалите обвиняеми получиха присъди, вариращи от 18 месеца условно до 29 години лишаване от свобода.

Властите на Виетнам разбиха престъпната мрежа в началото на 2023 г., когато граничните служби на летището в Хошимин откриха 11 килограма синтетичен наркотик (МДМА и кетамин), скрит в 150 тубички от паста за зъби, съобщиха държавните медии.

Тубичките са били пренесени от Франция от четирима служители на "Виетнам Еърлайнс", които са се съгласили да транспортират потребителски стоки с неуточнено съдържание срещу суми в размер на близо 450 долара. Срещу тях не бяха повдигнати обвинения поради липсата на доказателства за това, че са били наясно, че превозват наркотик.

През 2024 г. във Виетнам бяха осъдени на смърт 27 души за пренасяне на повече от 600 килограма наркотици, в това число хероин, кетамин и метамфетамин от Камбоджа. Миналата година 11 души, сред които и двама полицаи, бяха осъдени на смърт за трафик на наркотици от Лаос, припомня АФП.

БТА