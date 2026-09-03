Общинa Шумен имала идея да подмени седалките в зала „Проф. Венета Вичева“ със стари седалки от „Малкото НДК“ в София. Намерението обаче пропаднало.
Това стана ясно днес на заседание на комисията по култура към Общинския съвет. За належащия ремонт на зала „Проф. Венета Вичева“ се говори от години, като в бюджета за 2026 г. са заложени 124 152 евро.
„Докато тук в Общината и всички се чудят, седалките ги получи друг град“, каза заместник-кметът по стоителство Веселин Христакев.
Той допълни, че проектът за ремонт на залата, който е от две години, е променен, като от него е отпаднало обновяването на климатичната и вентилационната система, защото вече са подновени.
По думите на Христакев в залата, освен подмяна на седалките, предстои да се ремонтира осветление, сцената и гримьорните.
Общината е подготвила документацията и ще направи пазарни консултации, за да определи сумата за ремонтните дейности.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Музиканти има ли? Сега 60 процента от оркестрантите са в пенсионна възраст, 30 процента от други филхармонии. Обявете конкурс за директор, който да стои тук, а не да идва 1-2 пъти от София в м месеца и да пълни програмата с учениците си от Музикалното училище в София. Това му е третото работно място.
Coscu Jamitee
100 години чакаме ремонт, те искали със стари седалки да го правят. Всичката ви работа е такава. Купете нови седалки мизерници.
Анонимен
Климатична система???
Анонимен
Новина ли е това?
ШУМ.БГ
Този коментар бе изтрит заради неспазване на Правилата
директора на БАХУРНИЯ зав
За ШУМ.БГ е новина!
ШУМ.БГ
Този коментар бе изтрит заради неспазване на Правилата
Анонимен
Това оправдание ли е или поредното нехайство и незачитане на културната дейност в Шумен?
Анонимен
Този смешник ни прави на маймуни, вече три години. Той в апартамента си във Варна що не вземе стари мебели за обзавеждане За глупости изхарчиха сумата и пари,а тук ще слага стари столо,от който софиянци искат да се отърват.