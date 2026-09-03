Общинa Шумен имала идея да подмени седалките в зала „Проф. Венета Вичева“ със стари седалки от „Малкото НДК“ в София. Намерението обаче пропаднало.

Това стана ясно днес на заседание на комисията по култура към Общинския съвет. За належащия ремонт на зала „Проф. Венета Вичева“ се говори от години, като в бюджета за 2026 г. са заложени 124 152 евро.

„Докато тук в Общината и всички се чудят, седалките ги получи друг град“, каза заместник-кметът по стоителство Веселин Христакев.

Той допълни, че проектът за ремонт на залата, който е от две години, е променен, като от него е отпаднало обновяването на климатичната и вентилационната система, защото вече са подновени.

По думите на Христакев в залата, освен подмяна на седалките, предстои да се ремонтира осветление, сцената и гримьорните.

Общината е подготвила документацията и ще направи пазарни консултации, за да определи сумата за ремонтните дейности.

ШУМ.БГ