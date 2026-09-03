Германската полиция проверява връзка между двама мъже, задържани в Сърбия през юни и случая с дрон с експлозиви на летището в Лайпциг, за който Берлин обвини официално Русия в хибридна атака.

Това съобщи германският седмичник "Шпигел", позовавайки се на източници от службите за сигурност, цитиран от сръбската редакция на регионалната телевизия Ен1 и БТА.

На 11 юни сръбската полиция е задържала близо до границата с Унгария двама мъже - сръбски гражданин и лице с двойно сръбско и руско гражданство. При проверката са били открити компоненти на модифициран дрон, предавател за дистанционно управление и два контейнера с експлозив. Двамата се намират в предварителен арест, а германските власти проверяват дали разполагат с информация за опита за атака в Лайпциг.

Според "Шпигел" компонентите, открити у двамата задържани в Сърбия, показват сходства с дрона, използван при инцидента край Лайпциг. Сходство е установено и в начина, по който е бил съхраняван експлозивът.

"Шпигел" съобщава още, че един от идентифицираните заподозрени е свързан с палеж в полския град Лодз през 2024 г. Същата нощ, когато е извършен опитът за атака в Лайпциг, товарен самолет се е сблъскал с друг дрон, съдържащ военен експлозив, но е успял да кацне безопасно. Около десет дни по-късно край летището е открит и трети дрон.

Случаят се разследва и от италианските власти заради използвана от един от заподозрените италианска туристическа виза за влизане в Шенгенската зона, отбелязва Ен1.

Вчера германски медии съобщиха, че полицията е идентифицирала ДНК на двама мъже с руски паспорти, заподозрени, че са донесли дрона на летището. Единият е беларуски гражданин, но притежава и руски паспорт и също е влязъл в Шенгенското пространство с италианска туристическа виза, която е била издадена в Минск. Другият притежава латвийски и руски паспорт.

На 4 август вечерта на пистата в Лайпциг беше открит дрон с експлозив в близост до украински товарни самолети. Летището е един от ключовите логистични центрове за доставките на военна помощ за Украйна. Германското правителство стигна до заключението, че "Русия е отговорна за хибридната атака".

Дир.бг