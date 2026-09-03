"Европа днес е изправена пред много и различни кризи, а това засяга всички нас - страните-членки на ЕС. Трябва да бъдем постоянни, да имаме силната воля и да търсим работещи и рационални решения, за да преодолеем тези кризи."

Това заяви премиерът Румен Радев след разговор в резиденция "Бояна" с председателя на Европейския съвет Антониу Коща. Визитата е част от обиколката на Коща в столиците на държавите - членки на ЕС във връзка с новия бюджет на Съюза.

Обсъдихме въпросите с многогодишната финансова рамка, разширяването на ЕС, гарантирането на сигурността в Европа в днешните предизвикателни времена, обобщи Радев.

"Обсъдихме и гарантирането на сигурността на Европа в днешните предизвикателни времена, с европейския технологичен суверенитет, с бързото навлизане на изкуствения интелект във всички области на обществения и икономическия живот", каза още Радев.

"Дискутирахме с председателя на Европейския съвет Антониу Коща как да направим така, че необходимостта от по-голяма конкурентоспособност да може да се разпределя правилно в годините, всички страни членки да имат равен достъп до големия кохезионен фонд, да имат равен достъп до важните инструменти, които ще движат този фонд, така че по-малко развитите държави да не изостават в своето технологично и промишлено развитие", посочи Радев.

И добави, че е предложил на Коша, да се мисли за нов термин - индустриална кохезия.

"Да не говорим само за кохезия, както е до момента класическата кохезия по социални програми, по инфраструктура, а такава кохезия, която да дава възможност на всички страни членки да участват принципно, да участват равностойно в технологичното и индустриално развитие на Европа," обясни премиерът.

"България допринася активно по основната визия на ЕС за повишаване на нашата сигурност, а тя се крепи на нови програми и инициативи. България работи активно за укрепване на своята индустриална база, за развитие на своята отбранителна наука, за да имаме активен принос за една по-сигурна и по-силна Европа", каза още Румен Радев в изявлението си.

"Важен елемент е да работим за по-голяма свързаност във всички аспекти - транспортна, енергийна и дигитална. С председателя на ЕС намираме много общи идеи за бъдещето развитие на тази свързаност. България е изключително важен елемент в тази верига на европейска свързаност", продължи премиерът.

В съвместната пресконференция на Радев и Коща българският премиер изтъкна значението на разширяването на ЕС със страните от Западните Балкани.

"България е силен двигател за интеграцията на страните, които са съседни на ЕС, особено на Западните Балкани, като елемент на разширяване на пространството на мир и просперитет в Европа. Ние държим това разширяване да не бъде подчинено на конюнктурни геополитически процеси, а да се базира на принципа на собствените заслуги", подчерта Радев.

В изявлението си пред медиите Коща определи постигането на споразумение по бюджета на ЕС до края на 2026 г. като приоритет.

"За да изградим по-устойчива, конкурентоспособна и сигурна Европа, се нуждаем от достъпни цени на енергията", подчерта гостът. Според него "трябва да ускорим работата си по намаляване на разходите за енергия, чрез засилване на пазарната интеграция и свързаността между държавите от Европейския съюз".

"Това ще помогне за укрепването на нашата енергийна сигурност. България може да изиграе решаваща и стратегическа роля в това отношение", продължи председателят на Европейския съвет.

Коща добави, че сигурността на Европа е свързана и с нейното разширяване. "Украйна, Молдова и Западните Балкани принадлежат към нашия Съюз, като всяка от тях трябва да продължи напред въз основа на собствените си заслуги и като към всяка от тях се прилага принципът на равно третиране. Това е най-важната геополитическа инвестиция, която Европейският съюз може и трябва да направи", заяви Коща, цитиран от БТА.

По неговите думи страните кандидатки трябва да извършат необходимите реформи и да спазват поетите преди това ангажименти. Същевременно е важно и ние да изпълним своята роля, като участваме в конструктивен диалог с тях и признаваме постигнатия напредък, когато има такъв, посочи още Коща.

Гостът засегна и темата за конфликта в Украйна. "Русия трябва да разбере, че Европа няма да отстъпи, а напротив - ще увеличи натиска. Крайно време е войната да спре", каза Коща.

Преди да пристигне у нас Антониу Коща разговаря с румънския президент Никушор Дан в Букурещ. След визитата си в София Коща заминава за Атина, където ще разговаря с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис.

В ЕС се офирмят две групи страни - "пестеливите", които настояват за съкращения в евробюджета, и "приятели на кохезията", сред които е и България.

Дир.бг